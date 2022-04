Investition dient der Förderung von Wachstum und Expansion und fällt mit dem 50.Jahrestag von Morrow Sodali zusammen, der unter dem Motto "Building Together" steht

Morrow Sodali, ein globales Anleger-Engagement- und Governance-Beratungsunternehmen, gab heute bekannt, dass TPG Growth, die Plattform für das mittlere Marktsegment und Wachstumskapitalbeteiligungen des auf alternative Anlagen spezialisierten Unternehmens TPG, eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen erworben hat. Die Partnerschaft mit TPG wird die Mission von Morrow Sodali voranbringen, den Kunden weltweit beispiellose strategische Beratung und umfassende Unterstützung anzubieten, und sie somit in die Lage zu versetzen, den Wert zu maximieren und ihre Beziehungen zu den Stakeholdern kompetent zu pflegen.

Die Investition von TPG fällt mit dem 50. Jahrestag von Morrow Sodali zusammen, den das Unternehmen mit einer Reihe besonderer Initiativen rund um das Thema "Building Together" begeht. Im Verlauf des Jahres wird Morrow Sodali die branchenführende Expertise des Unternehmens in Bezug auf sich abzeichnende globale Trends im Bereich Shareholder Engagement besonders hervorheben, die für Unternehmen relevant sind, darunter ESG-Berichterstattung, Nachhaltigkeit, Klimawandel, Vorstandszusammensetzung und Bewertung, Nachfolgeplanung, Managementvergütung, Shareholder Activism und Investor Engagement.

Alvise Recchi, CEO von Morrow Sodali, erklärte: "Wir sind hocherfreut, nun ein TPG-Portfoliounternehmen zu werden. Der Zusammenschluss mit einer Organisation von der Stärke und Größe von TPG wird es uns ermöglichen, unsere marktführende Stellung weiter auszubauen, die sich über Jahrzehnte bei der Begleitung unserer Kunden durch alle kritischen Trends mit großer Auswirkung auf Unternehmen, Aktionäre und die Finanzmärkte herausgebildet hat. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Schaffung von Mehrwert. In Zukunft werden wir mit der Unterstützung von TPG diese Wertschöpfung für unsere Kunden weiter vermehren, insbesondere angesichts ihres Schwerpunkts auf den Unternehmenszweck und die Ziele Diversität, Inklusion und Nachhaltigkeit."

Ransom Langford, Partner bei TPG, ergänzte: "Die differenzierte Fähigkeit von Morrow Sodali, Ergebnisse für seine unterschiedlichen Kunden zu liefern, verbunden mit der Verpflichtung gegenüber seinen Werten wie Integrität, Exzellenz, Zusammenarbeit, Innovation und Respekt bietet eine einzigartige Möglichkeit für unsere Partnerschaft. In einer Zeit, in der der Schwerpunkt auf ESG (Environment, Social, Governance) weiterhin bei Unternehmen und Investoren gleichermaßen an Bedeutung gewinnt, hat sich Morrow Sodali als vertrauenswürdiger Partner und Weltmarktführer im Bereich proaktives und vertrauenswürdiges Shareholder Engagement etabliert. Wir freuen uns nun auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Morrow Sodali, um die Investitionen in die umfangreiche Breite der Serviceleistungen und Fähigkeiten des Unternehmens über den gesamten Anteilseignerlebenszyklus fortzuführen."

Morrow Sodali hat sich vor Kurzem den ersten Rang in den Tabellen für Fusionen und Übernahmen von 2021 gesichert, die von Mergermarket und The Deal veröffentlicht wurden. Morrow Sodali hat mehrere äußerst strategische, globale Übernahmen und Personalinvestitionen durchgeführt und dank der Unterstützung von TPG geht es nun davon aus, diese Bemühungen noch zu beschleunigen.

ÜBER MORROW SODALI

Morrow Sodali ist als ein führendes globales Beratungsunternehmen auf Anleger-Engagement weltweit spezialisiert. Das Unternehmen bietet Kunden umfangreiche Dienstleistungen in den Bereichen Corporate Governance, Diversitätsgleichbehandlung und Inklusion, Nachhaltigkeit, Proxy Solicitation, Kapitalmarktinformationen, Anleger- und Anleihegläubiger-Engagement, Fusionen und Übernahmen (M&A), Shareholder Activism und strittige Situationen.

Mit seinen Hauptgeschäftsstellen in New York und London sowie lokalen Büros in London, Sydney, Buenos Aires, Frankfurt, Hongkong, Madrid, Melbourne, Paris, Rom, Sao Paolo, Seoul, Stamford, Tokio und Toronto bedient Morrow Sodali über 850 Kunden in mehr als 80 Ländern, zu denen auch viele der größten multinationalen Konzerne gehören. Zu den Kunden zählen neben börsennotierten und privaten Unternehmen auch Investmentfonds, Börsen und Mitgliedsverbände. Weitere Informationen über Morrow Sodali finden Sie unter www.morrowsodali.com.

ÜBER TPG GROWTH

TPG Growth ist die Plattform für das mittlere Marktsegment und Wachstumskapitalbeteiligungen von TPG, dem weltweit tätigen Unternehmen für alternative Anlagen. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 14,7 Milliarden US-Dollar investiert TPG Growth gezielt in viele verschiedene Branchen und Regionen. TPG Growth verfügt über umfassende Branchenkenntnisse, operative Ressourcen und globale Erfahrung, um die Wertschöpfung zu fördern und Unternehmen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Hinter dem Unternehmen stehen die Ressourcen von TPG mit einem verwalteten Vermögen von rund 114 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.tpg.com oder auf Twitter @TPG.

