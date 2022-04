DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

AIRBUS - Airbus hat im Konflikt mit Qatar Airways einen Etappensieg errungen. Ein britisches Gericht entschied, dass der europäische Flugzeugbauer eine Bestellung des Golf Carriers für 50 A321neo-Mittelstreckenjets im Wert von 6,4 Milliarden Dollar wie im Januar angekündigt stornieren und die eigentlich von Qatar Airways bestellten Maschinen an andere Kunden weiterverkaufen darf. Damit wies er das Argument der Fluggesellschaft aus Katar zurück, keine Alternativen wie Flugzeuge von Leasingunternehmen oder die vorsorglich bei Boeing als Ersatz durch eine Kaufoption gesicherten 737-Max-Mittelstreckenjets zu haben. (FAZ)

ADLER GROUP - Der Sonderprüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers KPMG hat nach Einschätzung der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) einige schwerwiegende Vorwürfe gegen den Wohnungskonzern Adler Group nicht widerlegen können. Das Gutachten diene nicht zur Entlastung, sondern werfe mehr Fragen auf als beantwortet würden. Zweifel an der Angemessenheit von Transaktionspreisen und der Bewertung von Immobilien würden nicht zweifelsfrei ausgeräumt, so die SdK. (BÖZ)

KINEXON: Der Münchner Software-Automatisierungsspezialist Kinexon hat in seiner jüngsten Finanzierungsrunde insgesamt 130 Millionen Dollar eingesammelt. Das Start-up-Unternehmen konnte dabei zwei neue Gesellschafter aus dem Kreis der DAX-Unternehmen gewinnen: BMW und die Deutsche Telekom stiegen mit Minderheitsbeteiligungen bei der Firma ein. Über finanzielle Details vereinbarten die Beteiligten Stillschweigen. Kinexon will die frischen Mittel für ihre weitere Geschäftsexpansion einsetzen. (BÖZ)

GFG ALLIANCE - Die französische Polizei hat in den vergangenen Tagen die Pariser Büros des indischen Stahlmagnaten Sanjeev Gupta sowie eines seiner früheren Werke, die Aluminiumhütte in Dunkerque an der Kanalküste, durchsucht. Dabei geht es um den Verdacht von Geldwäsche und des Missbrauchs von Firmenvermögen. Ermittlungen dazu laufen in Frankreich schon seit vergangenem Jahr. Gupta soll mit dem Schweizer Rohstoffkonzern Glencore ein Abkommen geschmiedet haben, um den - am Ende erfolgreichen - Versuch der amerikanischen Private-Equity-Gesellschaft American Industrial Partners, das Werk in Dunkerque zu übernehmen, abzuwenden. (BÖZ)

HOLCIM - Der Konzern des indischen Milliardärs Gautam Adani befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über die Übernahme der Geschäftsbereiche der Holcim Ltd. in Indien, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Die Adani-Gruppe könnte in den kommenden Tagen eine Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Ambuja Cements Ltd. von Holcim unterzeichnen, heißt es. Andere Bieter, darunter etwa die JSW Group, seien auch weiterhin an den Vermögenswerten interessiert. (BÖZ)

