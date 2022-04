DGAP-Ad-hoc: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

MBH Corporation mit erheblichem Wachstum in allen Geschäftsbereichen in 2021, getrieben von der weltweiten Erholung nach COVID-19



27.04.2022 / 07:36 CET/CEST

London, 27. April 2022: Die MBH Corporation plc ("MBH"), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, hat ihren Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr veröffentlicht.



Trotz globaler Pandemie steigerte MBH den Umsatz um 94 % auf 108,8 Mio. GBP (2020: 56,1 Mio. GBP) und erzielte einen Jahresüberschuss aus fortlaufender Geschäftstätigkeit von 3 Mio. GBP (2020: 1,1 Mio. GBP). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich um 224 % auf 5,2 Mio. GBP. In den Finanzkennzahlen sind die Geschäftsergebnisse des gesamtes Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2021 von 18 Unternehmen und anteilig von 5 während des Geschäftsjahres erworbenen Unternehmen enthalten.



Die Bilanz der Gruppe ist weiterhin solide. So lag die Nettovermögensposition zum Jahresende bei 62,8 Mio. GBP, was einem Anstieg von 5 % gegenüber 2020 entspricht. Die Liquiditätslage der Gruppe ist nach wie vor gut. So erwirtschaftete die Gruppe im Jahr 2021 einen Cashflow von 5,1 Mio. GBP aus ihrer Geschäftstätigkeit. Auch im nächsten Jahr wird der Fokus der Gruppe auf der Generierung von Cashflow liegen. Die Liquiditätsposition soll im Zuge der anhaltenden Konjunkturerholung nach Ende der Pandemie weiter ausgebaut werden. Der Vorstand schlägt eine Dividende von 0,005 EUR je Aktie vor, was einer Dividendenrendite von etwa 2,5 % entspricht.

MBH Corporation plc,

Nicholas Ferguson,

mbhpr@thistlework.co,

+65 9452 0613 Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Über MBH Corporation PLC

Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse sowie der US-amerikanischen Börse OTCQX(R) notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.

