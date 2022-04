Partnerschaft mit OMERS Capital Markets und BMO ermöglicht laufende Beschleunigung der globalen Expansionspläne von AGP

AGP ist inmitten der globalen Umstellung auf Elektrofahrzeuge für die Deckung der steigenden Nachfrage nach Spezialglas aufgestellt

Die AGP Group (im Folgenden kurz "AGP" oder "das Unternehmen"), die in der Entwicklung und Herstellung von Bauteilen aus Spezialglas für die Automobilindustrie weltweit führend ist, hat heute bekannt gegeben, dass sie einen Fremdfinanzierungsvertrag mit OMERS Capital Markets (kurz "OMERS") und der BMO Financial Group (kurz "BMO") abgeschlossen hat, wonach bis zu 250 Millionen US-Dollar im Rahmen eines vorrangig besicherten Abstattungskredits bereitgestellt werden. AGP hat vor, diese Mittel zur Finanzierung der laufenden Beschleunigung der globalen Expansionspläne des Unternehmens zu nutzen, wozu die Fertigstellung einer hochmodernen neuen Produktionsanlage in Nordamerika gehört. Die Finanzierung erfolgt nach einer im April 2021 angekündigten strategischen Partnerschaft und Investition durch Fonds, die zu der Handelsbank BDT Capital Partners, LLC (kurz "BDT"), gehören, die von Familien und Gründern geführten Unternehmen differenzierte langfristige Kapitallösungen anbietet.

"Elektrifizierung und Automatisierung treiben bedeutsame Veränderungen bei der Einarbeitung von Glas in die Fahrzeugkonstruktion voran, wo Kosten- und Raumoptimierung, Energieeffizienz und der Komfort der Fahrgäste zu einer rasch steigenden Nachfrage nach größeren, komplexeren und technisierten Glasflächen führen", sagte Arturo Mannheim, CEO und Vorstandsvorsitzender der AGP Group. "Die auf F&E beruhenden Wettbewerbsvorteile von AGP über mehrere Technologien hinweg sind auf die sich wandelnden Bedürfnisse der Branche abgestimmt und machen uns zum Konstruktions- und Lieferpartner der Wahl für traditionelle Hersteller, führende Start-up-Unternehmen im EV-Bereich und technologische Marktführer, die in die Branche einsteigen. Wir schätzen die Unterstützung durch OMERS und BMO sowie unsere fortgesetzte Partnerschaft mit BDT. Damit sind wir bei der Expansion unserer Plattform zur Belieferung globaler Hersteller in jedem wichtigen Markt gut aufgestellt."

"Wir verweisen mit Stolz auf unsere Beteiligung an der besicherten Fremdfinanzierung für AGP. Nach mehr als 50 Jahren weltweiter Marktführerschaft im Spezialglassektor befindet sich das Unternehmen AGP mit seinem guten Ruf, seinen Kundenbeziehungen sowie seinen hochmodernen Produktionsanlagen und umfassenden technologischen Fähigkeiten in diesem wachstumsstarken Marktsegment an vorderster Front. Besonders spannend für uns sind die Marktchancen für AGP im Zusammenhang mit der globalen Umrüstung auf Elektrofahrzeuge", so Michael Block, Senior Managing Director der Abteilung Capital Solutions bei OMERS Capital Markets. "Die Bedingungen dieser Finanzierung widerspiegeln unser Vertrauen in die erfahrene Führungsebene und die starken Leistungen von AGP in der Vergangenheit und sie stimmen eng mit dem flexiblen Finanzierungsansatz von Capital Solutions überein."

"Als klarer Branchenführer bei komplexen Verglasungslösungen mit erfolgreichen Partnerschaften mit den wichtigsten Fahrzeugherstellern der Welt ist AGP für die Weiterführung seiner globalen Expansion gut aufgestellt", sagte Alan Tannenbaum von der Abteilung Global Investment Corporate Banking bei BMO Capital Markets. "Im Rahmen unserer Zweckbestimmung zur kühnen Förderung des Guten in der Geschäftswelt und im Leben ist BMO ein stolzer Partner eines Unternehmens, dessen Produkte ein wesentlicher Teil der zunehmenden Elektrifizierung sind."

Über die AGP Group

Die AGP Group ist einer der weltweit führenden Glashersteller. Die AGP Group hat ein großes Produktportfolio für den Automobil-, Schiffs- und Sicherheitsmarkt entwickelt. Mit rund 3.000 Mitarbeitern mit über 50 verschiedenen Nationalitäten bietet das Unternehmen Hightech-Verglasungslösungen für mehr als 20 Automobilmarken, welche die Zukunft der Mobilität durch Elektrifizierung und autonomes Fahren gestalten. AGP verfügt über sieben Produktionsstätten und vier Technik-Innovationszentren in Europa, Nord- und Südamerika sowie über Handelsniederlassungen in 20 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter agpglass.com.

Über OMERS Capital Markets und OMERS

OMERS Capital Markets ist die Abteilung für Kapitalmarktinvestitionen von OMERS, einem der größten leistungsorientierten Pensionspläne in Kanada. Die vielseitigen Programme, flexiblen Investitionsstrategien und spezialisierten Teams von Capital Markets, zu denen Investitionen in öffentliche Aktien, Privatkredite sowie strukturierte Investitionen gehören, machen die Verfolgung von Marktchancen möglich, die sich nicht in traditionelle Kategorien einteilen lassen. Durch das Team der Abteilung Capital Solutions werden komplexe Marktchancen identifiziert und wahrgenommen, die sich u. a. mit Dekarbonisierung, Cleantech und Biowissenschaften befassen. OMERS wurde 1962 gegründet und verwaltet ein Nettovermögen in Höhe von 121 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2021). OMERS hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Toronto sowie in anderen Großstädten in Nordamerika, Großbritannien, Kontinentaleuropa, Asien und Australien.

Über die BMO Financial Group

BMO betreut Kunden seit mehr als 200 Jahren und ist ein stark diversifizierter Finanzdienstleister nach Anlagevermögen die achtgrößte Bank in Nordamerika. Mit einem Gesamtvermögen in Höhe von 1,02 Billionen US-Dollar (Stand: 31. Januar 2022) und einem hochmotivierten Team mit verschiedenartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet BMO eine breite Auswahl an Produkten und Dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden, Vermögensverwaltung und Investmentbanking für mehr als 12 Millionen Kunden, wobei die Bankgeschäfte über drei operative Bereiche abgewickelt werden: Personal and Commercial Banking, BMO Wealth Management sowie BMO Capital Markets.

