Microsoft legte ein starkes 3. Fiskalquartal vor. Die Aktien können nachbörslich steigen. Alphabet konnte um 23 % wachsen. Die Werbeeinnahmen bei YouTube blieben jedoch unter den Erwartungen. Absturz bei Tesla. Die Aktien des Börsenlieblings verlieren in einer Sitzung -126 Mrd. US-Dollar an Wert.Der asiatische Handel folgt am Mittwoch der Wall Street in den Keller. Alle asiatischen Benchmarks notieren während der Sitzung tiefer. Einzig und allein die chinesischen Benchmarks können sich verbessern, nachdem von staatlicher Seite weitere ...

