Intershop beschleunigt Cloud-Wachstum im ersten Quartal 2022Mercedes-Benz Group Q1 ber. Ebit schlägt Erwartungen - Russland-Rückzug belastet Qiagen hebt Jahresziele nach starkem Start an Software steigert Digital-Business-Produktumsatz im vierten Quartal in Folge; - beschleunigte Ergebnisverbesserung in Q1 Symrise geht mit Umsatzsprung ins Jahr - Ausblick bestätigt Uniper meldet Quartalsverlust nach veränderter Strategie bei Gasgeschäft Geschäftszahlen 2021 der Vita 34 AG aufgrund von mehreren Sondereffekten wesentlich unterhalb der Markterwartung VIB Vermögen erzielt Spitzenwerte bei Umsatz und Ertrag YOC AG mit deutlicher Gewinnsteigerung und Netto-Umsatzrendite von 11% KPMG-Bericht zu Adler hinterlässt mehr Fragen als Antworten: SdK Commerzbank: Gewinnsprung im Quartal ...

