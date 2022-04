DJ PTA-News: Weng Fine Art AG: WFA-Tochter ArtXX AG veröffentlicht endgültige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 - kräftige Dividendenerhöhung geplant

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Monheim am Rhein (pta009/27.04.2022/08:00) - * Umsatz stieg um 31,7 % * Bereinigter Gewinn stieg um 60,6 % * Umsatzrendite mit 30,4 % (nach Steuern) historisch hoch * Weitere Steigerung der Eigenkapitalquote auf 67,6 % * Dividendenerhöhung von 0,25 CHF auf 0,35 CHF je Aktie geplant

Die ArtXX AG ("Weng Contemporary"), die Schweizer E-Commerce-Tochter der Weng Fine Art AG (WFA), hat im Geschäftsjahr 2021 ihren Umsatz um 31,7 % von 5.668 TEUR auf 7.465 TEUR gesteigert. Damit konnte das Unternehmen auch im letzten Jahr weitgehend unbeeindruckt von den negativen äußeren Einflüssen wie Pandemie, stockenden Lieferketten sowie Zins- und Inflationsdiskussion wachsen.

Zusätzlich zum Umsatz hat sich auch die Marge (berechnet als Aufschlagsatz) für die Eigenware außergewöhnlich stark von 76 % auf 110 % erhöht. Diese Entwicklung ist den Wertsteigerungen über die gesamte Breite des Kunst-Editionsmarktes zu verdanken, die zu einer Höherbewertung des Kunstbestandes der ArtXX geführt hat.

Beide positiven Entwicklungen haben zu einer weiteren kräftigen Steigerung des Handelsgewinns auf 3.580 TEUR geführt, der sich damit um 54,5 % gegenüber dem bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 2020 (2.316 TEUR) verbessert hat. Dem Sonderertrag im Jahr 2020 aus der Kompensationsleistung eines Geschäftspartners in Höhe von 450 TEUR stand im vergangenen Jahr allerdings kein vergleichbarer Ertrag entgegen.

Die operativen Kosten haben sich mit 970 TEUR gegenüber 669 TEUR in 2020 (+ 45 %) unterproportional im Verhältnis zum Handelsgewinn erhöht. Die Finanzierungskosten lagen (saldiert) mit 14 TEUR (ggü. 23 TEUR in 2020) auf einem sehr niedrigen Niveau.

Das Ergebnis nach Steuern des Geschäftsjahres 2021 hat mit 2.269 TEUR den bisherigen Höchststand aus dem Jahr 2020 (1.809 TEUR) deutlich übertroffen - das um den Sonderertrag bereinigte Ergebnis für 2020 von 1.413 TEUR konnte sogar um 60,6 % gesteigert werden.

Die Umsatzrendite der ArtXX belief sich im Geschäftsjahr 2021 auf außerordentlich hohe 30,4 % nach Steuern.

Der positive Cashflow von 1.719 TEUR aus dem laufenden Geschäft hat dazu geführt, dass die kurzfristigen Forderungen zzgl. des Cashbestandes die Verbindlichkeiten übertrafen.

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung, die am 21. Juni 2022 in Zug (virtuell) stattfinden wird, aus dem Bilanzgewinn von 3.179 TEUR eine von 0,25 CHF auf 0,35 CHF erhöhte Dividende je B-Aktie und 0,035 CHF (nach 0,025 CHF) je A-Aktie auf das erhöhte Aktienkapital von nunmehr 3.720 TCHF vorschlagen. Damit würde die Dividendensumme gegenüber dem Vorjahr um 42 % steigen. Zusätzlich soll die gesetzliche Reserve so weit aufgestockt werden, dass sie nach Zustimmung der Generalversammlung genau 50 % des Nominalkapitals beträgt, womit die Dotierung dieser Position abgeschlossen werden würde.

Der vollständige Jahresabschluss kann seit dem 20. April 2022 unter https://wengfineart.com/uploads/ ArtXX-JA-2021.pdf abgerufen werden.

Im ersten Quartal 2022 lagen Umsatz und Ertrag der ArtXX deutlich über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Invasion Russlands in die Ukraine hatte keine direkten Auswirkungen auf das Geschäft der ArtXX AG. Beide Staaten zusammen haben in den letzten Jahren weniger als 1 % zum Umsatz am Weltkunstmarkt und weniger als 0,2 % zum Umsatz der WFA-Gruppe beigetragen.

ÜBER DIE ARTXX AG

Die ArtXX AG (vormals WFA Online AG) ist zu mehr als 61 % im Besitz der Weng Fine Art AG in Monheim. Weiterhin hält der Verwaltungsratsvorsitzende Rüdiger K. Weng mehr als 23 % der Aktien. Der Streubesitz verteilt sich auf mehr als 500 Aktionäre. Die Gesellschaft gilt derzeit als eines der profitabelsten Kunst-E-Commerce Unternehmen weltweit. Im Fokus der Gesellschaft steht der Online-Handel mit Werken international bedeutender zeitgenössischer Künstler wie Jeff Koons, Damien Hirst, Christo, Robert Longo, Alex Katz, Bernar Venet und Ai Weiwei. Die grafischen und skulpturalen Editionen werden über die 2015 etablierte E-Commerce Plattform "Weng Contemporary" angeboten. Weitere Informationen unter: http:/ /www.wengcontemporary.com

ÜBER DIE WENG FINE ART AG

Die Weng Fine Art AG (WFA) ist eines der führenden und profitabelsten Kunsthandelsunternehmen in Europa. Das Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein wurde 1994 von Rüdiger K. Weng gegründet und ist seit 2012 die einzige an der Börse gelistete Kunsthandelsgesellschaft in Europa. Mit derzeit vier Geschäftsbereichen und einem Team aus Finanz-, Kunst- und Digitalexperten betreut das Unternehmen Kunden auf der ganzen Welt. Im Fokus des Unternehmens stehen dabei der Handel von Werken international renommierter Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts wie Andy Warhol, Pablo Picasso, Jeff Koons, Gerhard Richter, Damien Hirst, Alex Katz, Robert Longo und Ai Weiwei.

Die Weng Fine Art konzentriert sich auf das Business-to-Business-Geschäft und beliefert die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Mit ihrer Schweizer Tochtergesellschaft ArtXX AG betreibt die WFA unter der Marke "Weng Contemporary" ein E-Commerce-Geschäft für Editionen der wichtigsten zeitgenössischen Künstler. Die Weng Fine Art ist zudem maßgeblich an der Artnet AG beteiligt, dem weltweit führenden Daten- und Informationsanbieter für den Kunstmarkt, die 2020 ein assoziiertes Unternehmen der WFA geworden ist. Zusammen mit Partnern aus der Finanz- und Technologieindustrie beteiligt sich die WFA nun auch an der Entwicklung des digitalen Kunstmarkts auf Basis der Blockchain-Technologie, um den Zugang für Investoren zum Kunstmarkt zu erleichtern und Transparenz für Kunst als Anlageklasse zu schaffen. Weitere Informationen unter: http://www.wengfineart.com

KONTAKT

Weng Fine Art AG

Melanie Moske | Chief Digital Officer

Rheinpromenade 8 | 40789 Monheim am Rhein

Telefon +49 (0)2173 690 8700 | Mobil +49 (0)173 5977239

E-Mail moske@wengfineart.com

(Ende)

Aussender: Weng Fine Art AG Adresse: Rheinpromenade 8, 40789 Monheim am Rhein Land: Deutschland Ansprechpartner: Rüdiger K. Weng Tel.: +49 2173 690870-0 E-Mail: weng@wengfineart.com Website: www.wengfineart.com

ISIN(s): DE0005181606 (Aktie) Börsen: m:access in München

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1651039200815 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2022 02:00 ET (06:00 GMT)