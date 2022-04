DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

27 April 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 26 April 2022 it purchased a total of 250,000 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 175,000 75,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.172 GBP0.986 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.15 GBP0.973 GBP0.982596 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.166567

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 708,734,599 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 6190 1.170 XDUB 08:43:16 00058474907TRLO0 7098 1.172 XDUB 09:02:37 00058476224TRLO0 7117 1.172 XDUB 09:52:56 00058478528TRLO0 6350 1.170 XDUB 10:21:27 00058479855TRLO0 200 1.170 XDUB 10:30:05 00058480203TRLO0 1551 1.170 XDUB 10:30:05 00058480204TRLO0 5538 1.170 XDUB 10:31:25 00058480299TRLO0 200 1.170 XDUB 10:46:55 00058480959TRLO0 1181 1.170 XDUB 10:46:55 00058480960TRLO0 1497 1.170 XDUB 10:46:55 00058480961TRLO0 3511 1.170 XDUB 10:46:55 00058480962TRLO0 1134 1.170 XDUB 10:46:55 00058480963TRLO0 387 1.168 XDUB 12:03:24 00058483837TRLO0 2878 1.168 XDUB 12:03:36 00058483843TRLO0 2878 1.168 XDUB 12:03:36 00058483844TRLO0 651 1.168 XDUB 12:03:36 00058483845TRLO0 102 1.166 XDUB 12:12:44 00058484250TRLO0 2229 1.168 XDUB 12:36:32 00058485129TRLO0 3109 1.168 XDUB 12:42:09 00058485459TRLO0 1164 1.168 XDUB 12:42:51 00058485484TRLO0 2359 1.166 XDUB 12:43:05 00058485501TRLO0 2900 1.166 XDUB 12:43:05 00058485502TRLO0 941 1.166 XDUB 12:43:05 00058485503TRLO0 2410 1.166 XDUB 12:46:32 00058485743TRLO0 1750 1.170 XDUB 13:32:41 00058488653TRLO0 1136 1.170 XDUB 13:32:41 00058488654TRLO0 209 1.170 XDUB 13:32:41 00058488655TRLO0 2900 1.170 XDUB 13:32:41 00058488656TRLO0 2996 1.170 XDUB 13:32:41 00058488657TRLO0 218 1.170 XDUB 13:32:41 00058488658TRLO0 1209 1.170 XDUB 13:33:41 00058488723TRLO0 1086 1.170 XDUB 13:33:41 00058488724TRLO0 568 1.170 XDUB 13:33:41 00058488725TRLO0 91 1.170 XDUB 13:33:41 00058488726TRLO0 6152 1.170 XDUB 13:34:41 00058488771TRLO0 2142 1.170 XDUB 14:05:48 00058490795TRLO0 1130 1.170 XDUB 14:05:48 00058490796TRLO0 1700 1.170 XDUB 14:05:48 00058490797TRLO0 6656 1.170 XDUB 14:33:04 00058492606TRLO0 1750 1.170 XDUB 14:33:04 00058492607TRLO0 1150 1.170 XDUB 14:33:04 00058492608TRLO0 4680 1.170 XDUB 14:33:04 00058492609TRLO0 71 1.168 XDUB 14:33:04 00058492610TRLO0 1871 1.168 XDUB 14:33:04 00058492611TRLO0 3280 1.168 XDUB 14:35:10 00058492793TRLO0 936 1.168 XDUB 14:35:10 00058492794TRLO0 1505 1.168 XDUB 14:43:48 00058493854TRLO0 1042 1.168 XDUB 14:47:28 00058494284TRLO0 1920 1.168 XDUB 14:51:21 00058494565TRLO0 1420 1.168 XDUB 14:52:31 00058494640TRLO0 6395 1.168 XDUB 14:57:42 00058495100TRLO0 68 1.168 XDUB 15:08:05 00058496350TRLO0 1237 1.168 XDUB 15:08:05 00058496351TRLO0 1793 1.168 XDUB 15:08:05 00058496352TRLO0 1160 1.168 XDUB 15:08:05 00058496353TRLO0 694 1.168 XDUB 15:08:05 00058496354TRLO0 115 1.168 XDUB 15:09:55 00058496467TRLO0 2409 1.168 XDUB 15:09:55 00058496468TRLO0 1151 1.168 XDUB 15:14:55 00058496975TRLO0 1750 1.168 XDUB 15:14:55 00058496976TRLO0 1000 1.168 XDUB 15:14:55 00058496977TRLO0 1771 1.164 XDUB 15:32:25 00058498998TRLO0 153 1.164 XDUB 15:34:05 00058499142TRLO0 2000 1.164 XDUB 15:34:05 00058499143TRLO0 1510 1.166 XDUB 15:34:15 00058499159TRLO0 717 1.166 XDUB 15:34:15 00058499160TRLO0 1750 1.166 XDUB 15:34:15 00058499161TRLO0 1750 1.166 XDUB 15:34:15 00058499162TRLO0 1971 1.166 XDUB 15:34:15 00058499163TRLO0 4789 1.160 XDUB 15:44:15 00058500970TRLO0 1019 1.160 XDUB 15:44:16 00058500971TRLO0 1677 1.160 XDUB 15:44:16 00058500972TRLO0 323 1.160 XDUB 15:44:16 00058500973TRLO0 5380 1.160 XDUB 15:44:16 00058500974TRLO0 2872 1.156 XDUB 15:54:49 00058502342TRLO0 614 1.154 XDUB 15:58:39 00058502668TRLO0 223 1.154 XDUB 16:01:00 00058503020TRLO0 28 1.154 XDUB 16:01:50 00058503212TRLO0 1750 1.154 XDUB 16:01:50 00058503213TRLO0 4419 1.154 XDUB 16:01:50 00058503214TRLO0 274 1.150 XDUB 16:05:30 00058504009TRLO0 321 1.152 XDUB 16:07:55 00058504373TRLO0 1987 1.152 XDUB 16:07:55 00058504374TRLO0 160 1.152 XDUB 16:08:15 00058504390TRLO0 2077 1.152 XDUB 16:08:15 00058504391TRLO0 2598 1.152 XDUB 16:08:15 00058504392TRLO0 1952 1.152 XDUB 16:12:35 00058504802TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 536 98.30 XLON 08:36:36 00058474495TRLO0 3354 98.30 XLON 08:36:36 00058474496TRLO0 2000 98.40 XLON 08:36:36 00058474497TRLO0 3894 98.50 XLON 08:43:16 00058474908TRLO0 1587 98.30 XLON 10:21:27 00058479856TRLO0 3000 98.50 XLON 10:21:27 00058479857TRLO0 1060 98.50 XLON 10:21:27 00058479858TRLO0 1588 98.50 XLON 10:37:16 00058480598TRLO0 2000 98.50 XLON 10:37:16 00058480599TRLO0 994 98.50 XLON 10:37:42 00058480612TRLO0 1000 98.40 XLON 10:43:23 00058480857TRLO0 2843 98.40 XLON 10:43:23 00058480858TRLO0 1000 98.40 XLON 11:48:56 00058483316TRLO0 3506 98.40 XLON 11:48:56 00058483317TRLO0 425 98.40 XLON 12:34:51 00058485084TRLO0 1874 98.40 XLON 12:34:51 00058485085TRLO0 1449 98.40 XLON 12:34:51 00058485086TRLO0 2000 98.30 XLON 12:43:05 00058485505TRLO0 1268 98.50 XLON 13:32:41 00058488651TRLO0 2911 98.50 XLON 13:32:41 00058488652TRLO0 1000 98.50 XLON 14:02:47 00058490601TRLO0 1000 98.50 XLON 14:02:47 00058490602TRLO0 2000 98.50 XLON 14:02:47 00058490603TRLO0 407 98.50 XLON 14:02:47 00058490604TRLO0 2500 98.50 XLON 14:14:53 00058491339TRLO0 3927 98.60 XLON 14:27:06 00058492082TRLO0 1740 98.40 XLON 14:52:37 00058494644TRLO0 2000 98.30 XLON 14:57:42 00058495101TRLO0 421 98.20 XLON 15:08:36 00058496385TRLO0 578 98.40 XLON 15:11:56 00058496658TRLO0 1705 98.40 XLON 15:13:42 00058496919TRLO0 3833 98.40 XLON 15:13:42 00058496920TRLO0 3015 98.20 XLON 15:36:48 00058499461TRLO0 2000 97.80 XLON 15:44:43 00058501062TRLO0 69 97.50 XLON 15:54:06 00058502289TRLO0 3621 97.50 XLON 15:58:39 00058502667TRLO0 69 97.50 XLON 16:01:11 00058503052TRLO0 118 97.50 XLON 16:01:11 00058503053TRLO0 124 97.50 XLON 16:01:49 00058503208TRLO0 19 97.50 XLON 16:01:49 00058503209TRLO0 2000 97.30 XLON 16:05:13 00058503968TRLO0 1800 97.30 XLON 16:05:13 00058503969TRLO0 68 97.30 XLON 16:11:47 00058504740TRLO0 2697 97.30 XLON 16:11:47 00058504741TRLO0

