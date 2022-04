Unterföhring (ots) -- Alle Spiele der Endrunde der Junioren-Bundesliga U17 und U19 in der Saison 2021/22 live auf Sky- Heutiger Auftakt mit den U17-Halbfinal-Hinspielen zwischen Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf sowie VfB Stuttgart und Hertha BSC- Sky ist bei allen Spielen live vor Ort dabei- DFB-Pokalfinale der U19 zwischen VfB Stuttgart und Borussia Dortmund am 20. Mai live auf Sky Sport 2- Die Junioren-Bundesliga live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na)- Die Halbfinalspiele auch im kostenlosen Live-Stream auf skysport.de (https://sport.sky.de/), in der Sky Sport App (https://sport.sky.de/skysport-app) und auf dem Sky Sport YouTube ChannelUnterföhring, 27. April 2022 - Ab dieser Woche gibt es noch mehr Spitzenfußball auf Sky, wenn die besten Jugendmannschaften Deutschlands aufeinandertreffen. Sky zeigt in den kommenden Wochen alle 11 Spiele der Endrunde um die deutsche Meisterschaft der U17 und U19 der Saison 2021/22 sowie das DFB-Pokalfinale der U19 live. Zudem wird Sky die Spiele von vor Ort präsentieren. Sky Sport News wird die Endrunde im Rahmen der News-Berichterstattung begleiten.Charly Classen, Executive Vice President Sport bei Sky Deutschland: "Die Junioren-Bundesliga ist eine tolle Ergänzung unseres Live-Fußballportfolios und unsere Zuschauer dürfen sich auf noch mehr Spitzenfußball freuen. Gleichzeitig unterstützen wir den deutschen Jugendfußball, in dem wir ihm auf Sky eine Plattform geben - allein diese Woche zeigen wir acht Stunden live."Los geht's am heutigen Mittwoch mit den Halbfinal-Hinspielen der U17. Zunächst spielen die U17-Junioren von Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf gegeneinander. Die Übertragung aus Gelsenkirchen beginnt auf Sky Sport Bundesliga 1 um 16.50 Uhr. Direkt im Anschluss trifft der Meister der Süd-/Südwest-Staffel VfB Stuttgart auf den Meister der Nord-/Nordost-Staffel Hertha BSC. Die Rückspiele werden am 1. Mai ausgetragen.Das Finale der Deutschen Meisterschaft U17 wird am 8. Mai ausgetragen, das Finale der Deutschen Meisterschaft U19 zeigt Sky am 29. Mai.Zudem überträgt Sky am 20. Mai auch das DFB-Pokalfinale der U19 zwischen VfB Stuttgart und Borussia Dortmund ab 17.45 Uhr ebenfalls live aus Potsdam auf Sky Sport 2.Die Halbfinalspiele gibt es auch im kostenlosen Live-Stream auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem Sky Sport YouTube Channel.Die Junioren-Bundesliga U17 und U19 bei SkyMittwoch, 27. April:16.50 Uhr: U17 Hinspiele Halbfinale: Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 118.50 Uhr: U17 Hinspiele Halbfinale: VfB Stuttgart -Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 1Sonntag, 1. Mai:13.00 Uhr: U17 Rückspiele Halbfinale: Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 115.15 Uhr: U17 Rückspiele Halbfinale: Hertha BSC - VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga 1Freitag, 6. Mai:15.50 Uhr: U19 Hinspiele Halbfinale: Meister Süd/Südwest - Meister Nord/Nordost auf Sky Sport Bundesliga 1Samstag, 7. Mai:10.50 Uhr: U19 Hinspiele Halbfinale: Meister West (Borussia Dortmund) - Zweiter West auf Sky Sport Bundesliga 1Sonntag, 8. Mai:10.30 Uhr: Finale Deutsche Meisterschaft U17 auf Sky Sport Bundesliga 2Samstag, 14. Mai:10.50 Uhr: U19 Rückspiele Halbfinale: Meister Nord/Nordost - Meister Süd/Südwest auf Sky Sport Bundesliga 2Sonntag, 15. Mai:10.50 Uhr: U19 Rückspiele Halbfinale: Zweiter West - Meister West (Borussia Dortmund) auf Sky Sport Bundesliga 2Freitag, 20. Mai:17.45 Uhr: DFB-Pokal Finale VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund auf Sky Sport 2Sonntag, 29. Mai12.45 Uhr: Finale Deutsche Meisterschaft U19 auf Sky Sport Bundesliga 1Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5206405