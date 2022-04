Hohe Erwatungen hegten Analysten an die in der vergangenen Woche vorgelegten Zahlen zum Startquartal von IBM nicht. Viel zu unklar war, wann und ob überhaupt die Umstrukturierung des Software-Riesen Erfolge aufweisen wird.Im Herbst 2021 hatten sich die US-Amerikaner von ihrem führenden Managed-Infrastructure-Segment, das u. a. den Betrieb von Netzwerken, Servern und Rechenzentren umfasst, getrennt. Das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen kam zu Jahresbeginn unter den Hammer. Fortan will sich IBM auf das wachstumsstarke Software- und Beratungsgeschäft konzentrieren. Mit Erfolg: Das Software-Segment wuchs im Q1 um 12,3% auf 5,8 Mrd. US-Dollar, mit Beratung wurden 4,8 Mrd. Dollar erlöst - ein Plus von 13,3%. Auf Konzernebene übertraf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...