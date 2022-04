St. Gallen (ots) -Der Schweizerische Kaderverband SKV hat seine Mitgliederangebote erweitert und ist mit der Hotelcard AG eine neue Partnerschaft eingegangen.Dank der neuen Kooperation des SKV mit Hotelcard kommen SKV-Mitglieder (sowie auch Familienmitglieder) in den Genuss von Spezialkonditionen und erhalten zudem 3 Monate Laufzeit geschenkt. Mit Hotelcard übernachtet man in über 500 Top Hotels in der Schweiz und den Nachbarländern mit bis zu 50 % Preisvorteil.Spezialangebot für SKV Mitglieder:- 1 Jahresabo + 3 zusätzliche Monate für CHF 79 statt CHF 99- 2 Jahresabo + 3 zusätzliche Monate für CHF 133 statt CHF 173- 3 Jahresabo + 3 zusätzliche Monate für CHF 187 statt CHF 247Alle Angaben und Informationen zu diesem neuen Angebot können auf der Webseite des SKV aufgerufen werden.https://www.kaderverband.ch/de/mitglieder-angebote/hotelcardPressekontakt:Schweizerischer Kaderverband SKVZentralsekretariatLic. oec. H.J. Gerosa AGFlorastrasse 49000 St. GallenTel.: +41/71/245'84'25E-Mail: info@kaderverband.chInternet: https://www.kaderverband.chOriginal-Content von: Schweizerischer Kaderverband SKV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100051648/100888381