Der Dax hat am Dienstag den dritten Tag in Folge seine Talfahrt fortgesetzt. Es sah zunächst danach aus, als ob der Deutsche Aktienindex zu einer technischen Gegenbewegung ansetzt. Zwischenzeitlich kletterte der Index auf ein Tageshoch bei 14.112 Punkten und lag damit 188 Punkte im Plus. Umso näher die US-Eröffnung heranrückte, desto deutlicher ging es wieder ...

