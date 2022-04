Ford hat mit der Serienproduktion des F-150 Lightning begonnen. Der rein elektrische Pickup-Truck wird im Rouge Electric Vehicle Center in Dearborn im US-Bundesstaat Michigan gebaut. Bill Ford spricht gar vom "Model T des 21. Jahrhunderts". Ford bietet den F-150 Lightning wie berichtet in zwei Varianten an, einmal mit einer Reichweite von 230 Meilen (rund 370 Kilometer) und 318 kW Antriebsleistung ...

