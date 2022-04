München (ots) -In dieser Woche fiel in Berlin die letzte Klappe bei den Dreharbeiten von "Das Leben ist kein Kindergarten 3" (AT) unter der Regie von Sinje Köhler. Für die Fortsetzung der "Endlich Freitag im Ersten"-Komödie hat Oliver Wnuk erneut das Drehbuch geschrieben und die Hauptrolle übernommen. In weiteren Rollen sind Meike Droste, Sophie Reiling, Franziska Wulf, Siemen Rühaak, Hedi Kriegeskotte und Taneshia Abt zu sehen. Die Kamera führte Bernd Fischer. Gedreht wurde in Berlin und Umgebung.Zum Inhalt: Vom hippen Berlin-Feeling keine Spur: Dem Familienvater und Kitagründer Freddy Kleemann (Oliver Wnuk) fehlt die Zeit! Seine hochschwangere Frau (Meike Droste) fordert mehr Entlastung, für seinen dementen Vater muss er dringend eine Betreuung suchen und sein innovatives Kita-Konzept stößt nicht nur auf Zuspruch. Auch Freddys Kollegin Lara (Franziska Wulf) fordert mehr Einsatz. Nach dem Motto "Augen zu und durch" lassen sich die Parallel-Baustellen jedoch kaum managen. Als Schwiegermutter Regina (Hedi Kriegeskotte) kurz vor der Geburt zur Unterstützung anreist, wird es bei den Kleemanns eng unterm Dach. Auf eine ungewöhnliche Idee kommen die beiden Enkel Zoë (Sophie Reiling) und Nikolas (Max Günther): Mit Hilfe einer heimlich installierten Dating-App suchen sie einen Partner für ihre sympathische Oma. Die plötzliche Aufmerksamkeit ist Regina aber nicht mehr gewohnt ..."Das Leben ist kein Kindergarten 3" (AT) ist eine Produktion der Amusement Park Film im Auftrag der ARD Degeto für die ARD, Produzenten sind Amelie von Kienlin und Malte Grunert. Die Redaktion des Films verantworten Sascha Mürl und Christoph Pellander (beide ARD Degeto).Pressefoto unter www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Natascha LieboldTel.: 069/1509-346, E-Mail: Natascha.Liebold@degeto.deJUST PUBLICITY, Regine Baschny & Viktoria ZimaTel.: 089/202082-60, E-Mail: info@just-publicity.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5206496