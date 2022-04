DGAP-News: VERIANOS SE / Schlagwort(e): Immobilien

VERIANOS SE erzielt weiteren Vermietungserfolg im 'La Vie' in Bad Homburg v. d. Höhe



27.04.2022 / 09:51

VERIANOS SE erzielt weiteren Vermietungserfolg im "La Vie" in Bad Homburg v. d. Höhe Tamaris Flagship Store ergänzt Einkaufserlebnis neben den Ankermietern SiNN und Saturn

Abschluss eines langfristigen Mietvertrags mit Tamaris Partner "aachener" Gruppe Köln, 27. April 2022 - Die VERIANOS SE (ISIN: DE000A0Z2Y48), europaweit aktives Real Estate Private Equity Unternehmen, gibt den Abschluss eines langfristigen Mietvertrags über 12 Jahre im "La Vie" in Bad Homburg v. d. Höhe bekannt. Mieter ist die "aachener" Gruppe (TEH Textilhandel GmbH, Dortmund), die auf einer Fläche von über 500 qm im Erdgeschoss des Multi-Store-Kaufhauses auf der hochfrequentierten Louisenstraße ihren ersten Tamaris Flagship Store betreiben wird. Ab der Eröffnung Anfang Mai werden neben einem umfassenden Schuhsortiment eine Auswahl an Taschen sowie die selektiv vertriebene Premium-Schuhkollektion NEWD.Tamaris präsentiert. Alejandro Valero, Partner und Managing Director Asset Management der VERIANOS SE: "Das Schuhkonzept von Tamaris fügt sich hervorragend in das Angebot der für exklusive Markenvielfalt stehenden SiNN-Gruppe ein und erhöht nochmals die Attraktivität des "La Vie" und steigert das Einkaufserlebnis auf der Louisenstraße in Bad Homburg." Diese langfristige Vermietung in einer Zeit, in der der Einzelhandel von E-Commerce und den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie gezeichnet ist, unterstreicht die Kompetenz von VERIANOS im Management komplexer Immobiliensituationen. Neben dem Bereich Investment unterstützt VERIANOS im Dienstleistungssegment Advisory seine Kunden bei der Umsetzung komplexer Restrukturierungs- und Veränderungssituationen.

Über VERIANOS

VERIANOS ist ein Real Estate Investment und Advisory Unternehmen, das gemeinsam mit langfristig orientierten, privaten Investoren Immobilien mit hohem Wertschöpfungspotential in Europa erwirbt. Dabei fokussiert sich VERIANOS auf Impact und Value Investments im Small- & Mid-Cap Segment (Einzel-Objektvolumina zwischen EUR 2 und 25 Mio.). Kontakt:

VERIANOS SE

Tobias Bodamer

T +49 69 69 768 88 100

Mail: ir@verianos.com Finanz- und Wirtschaftspresse:

IR.on AG

Karolin Bistrovic

T +49 221 9140 970

Mail: verianos@ir-on.com

