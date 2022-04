NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shop Apotheke angesichts eines von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geplanten Schubs für digitale Gesundheitsanwendungen mit einem Kursziel von 201 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Thiel sprach in einer Studie vom Montag von positiven Signalen hinsichtlich E-Rezept und Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems. Die Papiere der Shop Apotheke und von Zur Rose hätten daraufhin einen "Short Squeeze" erlebt./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2022 / 12:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2022 / 12:20 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012044747

