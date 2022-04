Viele Elektroauto-Aktien, darunter vor allem die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T), Rivian-Aktie (WKN: A3C47B), Lucid-Aktie (WKN: A3CVXG) und Nio-Aktie (WKN: A2N4PB), mussten am 26. April 2022 deutliche Rückschläge hinnehmen. Schon die Performance des Gesamtmarktes war keine gute Richtungsvorgabe für die Elektroauto-Aktien. Der Tech-Aktienindex Nasdaq 100 verlor 3,87 %. Das ist für so einen großen Index ein ziemlich harter Einbruch. Was verursachte den Crash bei Elektroauto-Aktien und was bedeutet das für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...