News von Trading-Treff.de Gold hat in den letzten Handelstagen wieder etwas an Glanz verloren. Nach den Kursgewinnen zwischen Mitte März und Anfang April, sind die Kurse derzeit wieder im Sinkflug. Die derzeitige Verortung in einen mehrfach getesteten Unterstützungsbereich lässt darauf schließen, dass ein Abprall durchaus Potential in sich trägt. Woran Sie erkennen, ob der Markt dieses Szenario spielt ober ob es sinnvoller ist, die Shortseite zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...