Die Firma ist bei der Vermarktung ihrer Krebstherapien einen großen Schritt vorangekommen. Konkret geht es um die Markteinführung der Behandlung gegen Prostatakrebs in den USA. Die amerikanische Ärztevereinigung AMA hat jüngst Abrechnungscodes für diese Therapie genehmigt. Die Codes sind die Basis, um mit Kostenträgern konkrete Preise für die Behandlung auszuhandeln. Die Berliner könnten so direkt nach der Zulassung der Therapie durch die US-Gesundheitsbehörde FDA mit amerikanischen Krankenkassen abrechnen. Das wäre ein Meilenstein für MAGFORCE, denn oftmals werden solche Abrechnungscodes erst nach einer Zulassung beantragt und viel später genehmigt.



Voraussetzung ist aber zunächst die Zulassung der Therapie durch die FDA. Diese hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder verzögert und die Aktie stark unter Druck gebracht. Nun erscheint aber eine Zulassung noch in diesem Jahr möglich. Wäre das der Fall, dürfte die Aktie kräftig in die Höhe schnellen. Denn dann würde das operative Geschäft endlich anspringen.



In den vergangenen Jahren erzielte MAGFORCE kaum nennenswerte Umsätze. Nach einer Zulassung und vor allem durch eine abrechenbare Vermarktung der Therapie sind Erlöse im zweistelligen Millionenbereich absehbar realistisch. Die Aktie muss dann neu bewertet werden, eine schnelle Kursverdopplung wäre denkbar. Ein heißes Eisen also - aber nur für spekulative Anleger!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



