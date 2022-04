Unterföhring (ots) -27. April 2022. Zwei geborene Entertainer mit Herz und Schnauze: Am Samstag tritt Schauspieler Frederick Lau bei Schlag den Star auf ProSieben gegen Rapper Marteria an. Live.Und während der Musiker selbstbewusst in den Wettkampf tritt: "Ich wollte einen Gegner, kein Opfer!", bleibt Lau seinem Fach treu: "Wir spielen nur ein bisschen". Reicht das für Platz 1 und 100.000 Euro?Marteria tritt am Samstagabend nicht nur als Gegner, sondern auch als Musikact auf. Der Ausnahme-Künstler präsentiert seine aktuelle Single "Scheiss Ossis". Die Toten Hosen kontern mit "Scheiss Wessis" - ebenfalls live am Samstag auf ProSieben.In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV."Schlag den Star" am Samstag, 30. April, um 20:15 Uhr, live auf ProSiebenPressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingCarolin Klemaphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: carolin.klema@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5206554