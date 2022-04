In 3 Sätzen Für ein kleines Unternehmen verfügt Digital Turbine über beeindruckende Partnerschaften und eine Größenordnung, mit der es in den kommenden Jahren wachsen kann. Das wenig bekannte Unternehmen ironSource scheint die Konkurrenz zur Freude seiner Kunden zu übertreffen. Floor & Decor Holdings kann seinen Umsatz langfristig verfünffachen, was der Grund dafür sein könnte, dass eine Investorenlegende kürzlich eine Beteiligung erworben hat. Der Begriff "unauffällig" beschreibt die drei Wachstumsaktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...