Nürnberg (ots) -Die teils drastischen Preissteigerungen der letzten Zeit bringen Millionen Deutsche in finanzielle Schwierigkeiten. Ein Großteil der Bevölkerung kann sich an solche Preissprünge nicht erinnern, denn so hoch wie jetzt war die Inflation zuletzt vor 40 Jahren. Laut einer aktuellen YouGov-Umfrage im Auftrag der Postbank, wird es angesichts der gestiegenen Preise für immer mehr Menschen schwierig ihre Lebenshaltungskosten zu bezahlen. Zunehmend betroffen sind auch Bezieher von mittleren Einkommen.Über 10,4 Millionen Deutsche können wegen der aktuellen Preissteigerungen kaum noch die täglichen Ausgaben bestreiten, das ist jeder Siebte in diesem Land. Von den Befragten aus Haushalten mit einem monatlichen Nettoeinkommen von unter 2500 Euro gaben sogar fast ein Viertel (23,6 Prozent) an, sie seien wegen der derzeitigen Preisdynamik kaum noch in der Lage, die regelmäßigen Ausgaben zu begleichen. Im Januar sagten dies lediglich 17 Prozent aus dieser Gruppe.Die jährliche Inflationsrate in Deutschland ist im März auf 7,3 Prozent in die Höhe geschossen, während die Löhne und Gehälter im Vorjahresvergleich zuletzt nur um 3,6 Prozent gestiegen sind. Höhere Inflationsraten schmälern die Kaufkraft von Verbrauchern, weil sie sich für einen Euro dann weniger leisten können. Mehr als die Hälfte der Bundesbürger ist wegen der hohen Inflationsrate "sehr beunruhigt" und eine Mehrheit der Befragten glaubt, dass sie sich auch langfristig auf höhere Inflationsraten einstellen müssen. Damit dürften sie recht behalten; denn auch der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands BdB Christian Ossig betont: "Auch für die nächsten Jahre rechnen wir mit deutlich steigenden Preisen". Das teure Leben wird zum Dauerzustand.Zwei von drei Deutschen reduzieren aufgrund der Inflation derzeit ihre Ausgaben; acht Prozent sind bereits am Limit und können nach eigener Aussage nicht noch mehr sparen.Wenn es darum geht Kosten zu sparen und die Haushaltsführung zu optimieren, kann die Kredit- und Finanzmanagementplattform "Meine Finanzen im Griff", die von dem Nürnberger Unternehmen "Finanzen im Griff" betrieben wird, bestens unterstützen. Das intuitiv zu bedienende Serviceportal bietet ein breites Spektrum an nützlichen Anwendungen, um sich einen Überblick über die eigenen Finanzen zu verschaffen und bestmöglich zu strukturieren.Zunächst sollte mit Hilfe der Finanzmanagement-Software die Einnahme- und Ausgabesituation aufgeschlüsselt werden. Dazu ist ein Haushaltsrechner in das digitale System integriert. An Hand von Tabellen und grafischen Darstellungen erhält man einen Überblick der persönlichen Finanzsituation. Fehlinvestitionen und überflüssige Geldausgaben lassen sich so leicht identifizieren und abstellen. Einsparpotentiale lassen sich auch mit Hilfe des Tarifrechners aufspüren. Damit besteht die Möglichkeit, Preise und Konditionen einzelner Anbieter, etwa von Versicherungen, Telefon und Strom, zu vergleichen und zu einem günstigeren Anbieter zu wechseln. Größere Anschaffungen sollten gerade in der jetzigen Zeit gut geplant werden. Dazu bietet das Onlineportal einen Finanzierungsrechner, die Möglichkeit einen Bonitätscheck durchzuführen, eine Darlehnsanfrage zu stellen und eine Kreditübersicht mit Tilgungsplan zu erstellen. Die Neuanschaffungen können mit dazugehörigen Rechnungen und Garantien in der praktischen Inventarliste dokumentiert werden. Darüber hinaus findet man unter der Rubrik Finanznews, Informationen rund um das Thema Finanzen."Meine Finanzen im Griff" ist eine Finanzplattform für alle. Sie bietet ein breites Spektrum an finanziellen Themen und unterstützt Sie bei ihren finanziellen Angelegenheiten. Mit Hilfe des Serviceportals lassen sich die persönlichen Finanzen bestens organisieren, um sich so größere finanzielle Möglichkeiten zu schaffen.