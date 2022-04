Google hat die erste öffentliche Beta für Android 13 veröffentlicht. Sie steht allen Neugierigen ab dem Pixel 4 zur Installation bereit. Wie in der Roadmap angekündigt, hat Google gerade noch so im April die erste Beta-Version von Android 13 zum Download freigegeben. In den Vorjahren erschien die erste Beta zur Google I/O im Mai mit zahlreichen Neuerungen im Schlepptau. In diesem Jahr hat der Entwickler den Entwicklungsprozess ein wenig beschleunigt und gibt einen Monat, besser gesagt zwei Wochen früher als sonst die öffentliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...