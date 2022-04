Weinfelden (ots) -Am Freitag, 29. April '22 startet der Verkauf für ein besonderes Musikerlebnis: Das Pepe Lienhard Orchester on tour - auf einem Luxusliner von Excellence. Die 6-tägige Flussreise mit der Excellence Princess vom 14.-19. Oktober '22 bietet gleich drei Events mit Pepe Lienhard: einen Vortrag, ein Konzert und einen Tanzabend. Als Zugabe gibt's eine Städtereise auf dem Rhein. Das perfekte Arrangement für alle, die perfekt arrangierte Livemusik lieben.Ein grosser Name in kleinem Rahmen. Bereits im Mai '22 tourt die Pepe Lienhard Big Band durch die Konzertsäle der Schweiz. Im Gegensatz zu den grossen Bühnen erleben Musikfans bei "Cruise & Concert" den legendären Bandleader in exklusiver Club-Atmosphäre. In der Lounge der "Princess" spielt Pepe Lienhard in kleiner Besetzung mit seinem 13-köpfigen Orchester. Hier begegnen sich Künstler und Gäste auf Augenhöhe, hier ist auch mal Zeit für einen Plausch an der Bar. Besondere Momente und Begegnungen, wie man sie an Bord der kleinen Schweizer Grandhotels erlebt.Eine Flussreise, drei Events. Excellence-Gäste erleben Pepe Lienhard gleich dreimal an Bord. Am ersten Abend spricht er über sein Leben für die Musik. Die war seine erste Liebe, und sie hat ihn ein Leben lang begleitet - eine wunderbare Liebesgeschichte, gespickt mit Anekdoten aus seiner Karriere. Am zweiten Abend heisst es dann: Bühne frei für das Pepe Lienhard Orchester! Und nach dem Konzert ist vor dem Konzert: Am vierten Abend der Reise bittet das Pepe Lienhard Orchester zum Tanz.Eine Städtereise als Zugabe. City Cruises von Excellence sind Städtereisen auf dem Fluss. Auf der Pepe-Lienhard-Tour ab/bis Basel entdecken Reisegäste das mondäne Casino von Baden-Baden, begegnen Graffitikünstlern und Fernsehmachern in Köln, steigen hinab in die Sektkeller von Wiesbaden oder bestaunen das Europaviertel von Strassburg. Immer in der Nähe: Die behagliche Kabine im "Excellence-Cityhotel", das im Stadthafen ankert.Die perfekte Ambiance für erlesene Sounds. Ihr frischer Chic und ihre herausragende Gastronomie machten die Excellence Princess zum prämierten Flussschiff des Jahres. In der glasüberdachten Sky Lounge mit Bar geniessen Reisegäste am Tag den freien Blick auf vorbeiziehende Flusslandschaften - und am Abend Live-Musik vom Feinsten. Die Excellence Princess ist ein eleganter Luxusliner für exquisite Momente, ein kleines Schweizer Grandhotel.Pepe Lienhard prägte 37 Jahre lang den Bühnensound von Udo Jürgens, begleitete internationale Superstars wie Frank Sinatra, Quincy Jones, Sammy Davis Jr. oder Whitney Houston. Seine phänomenale Karriere begann schon früh. Seine erste Band gründete er als Schüler. Seinen Durchbruch feierte er im Sextett mit dem Hit "Swiss Lady". 1980 wagte er den grossen Schritt und verwirklichte seinen Traum von der eigenen Big Band. Der Rest ist Geschichte. Bei allem Erfolg ist Pepe Lienhard bodenständig und auf dem Teppich geblieben - wie die Gäste an Bord von Excellence erleben werden."Mit Pepe Lienhard on tour" - das Reiseprogramm ist ab sofort erhältlich auf- excellence.ch/kataloge (https://www.mittelthurgau.ch/kataloge)Verkaufsstart am Freitag, 29. April auf- excellence.ch/lienhard (https://www.mittelthurgau.ch/lienhard)Reisetermin 14.-19.10.'22 ab/bis BaselPressekontakt:Bildmaterial, weiterführende Informationen und Reisearrangements für MedienschaffendeT +41 71 626 85 85, info@mittelthurgau.chMedienkontaktStephan FreiGeschäftsleiter Reisebüro MittelthurgauCH-8570 Weinfelden,T +41 71 626 85 85, stephan.frei@mittelthurgau.chOriginal-Content von: Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018141/100888396