FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Stopp von Neugeschäften stellt BASF nun auch die bestehenden Aktivitäten in Russland und Belarus bis Anfang Juli ein. Ausgenommen seien jene Bereiche, die für die Nahrungsmittelproduktion wichtig seien, erklärte der im Agrarbereich tätige Chemieriese, und verwies zur Begründung auf das Risiko einer weltweiten Nahrungsmittelkrise. Im Jahr 2021 belief sich der Anteil der Geschäfte in Russland und Belarus am Gesamtumsatz der BASF-Gruppe auf rund 1 Prozent.

Am 3. März hatte BASF bereits den Stopp aller neuen Geschäfte in Russland und Belarus verkündet.

Seine 684 Beschäftigten in Russland und Belarus will BASF noch bis zum bis Jahresende unterstützen.

April 27, 2022

