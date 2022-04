Im turbulenten Marktumfeld zeigt sich auch die RWE-Aktie am Mittwoch sehr volatil. Die Aktie konnte sich von den Tiefs im frühen Handel aber schnell lösen und sogar ins Plus drehen. Die Angst vor weiteren Verwerfungen am Energiemarkt belastet dennoch weiter. Das Management bekommt derweil vor der Hauptversammlung am morgigen Donnerstag, 28. April, Unterstützung.Nachdem Russland seine Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien eingestellt hat, geraten auch die deutschen Versorger unter Druck. Bei den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...