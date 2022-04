Linz (www.anleihencheck.de) - Die Ungarische Nationalbank (MNB) erhöhte gestern erwartungsgemäß den Leitzinssatz um 100 Basispunkte, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Trotzdem habe der Ungarische Forint abgewertet. Dies sei großteils noch am Vormittag passiert, vor Bekanntgabe der Zinsentscheidung. Laut Ungarischer Statistikbehörde sei der Durchschnittslohn in Ungarn im Februar (im Jahresvergleich) um 31,7% (!) gestiegen. Dies sei teilweise auf die Bonuszahlung von sechs Monatsgehältern für Polizisten und Soldaten (kurz vor den Parlamentswahlen) zurückzuführen. Jedenfalls würden die steigenden Löhne für Zweitrundeneffekte bei der Inflation sorgen. ...

