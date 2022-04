EQS-Ad-hoc: Frauenthal Holding AG / Schlagwort(e): Dividende

Frauenthal Holding AG: Vorschlag, für das Geschäftsjahr 2021 keine Dividende auszuschütten



27.04.2022 / 11:52 CET/CEST

In seiner heutigen Sitzung haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der Frauenthal Holding AG auf Basis des finalen, testierten und festgestellten Ergebnisses des Geschäftsjahres 2021 die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, insbesondere bei Stahl-/Energiepreisen, Rohstoffverfügbarkeit und einer möglichen weiteren Eskalation desselben, eines möglichen Kollaps der Lieferketten, vor allem wegen der Lockdowns in China, der Chip-Krise und weiter anhaltender Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie auf die Eigenkapitalausstattung der Frauenthal-Gruppe eingehend erörtert.



Das finale Konzern-Jahresergebnis 2021 in Höhe von TEUR 14.130 hat sich im Vergleich zu dem negativen Ergebnis 2020 (Corona-Krisenjahr) deutlich besser entwickelt. Die Konzern-Eigenkapitalquote hat sich jedoch mit 25,9 % zum 31. Dezember 2021 gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.



Aufgrund der anhaltenden Unsicherheit hinsichtlich der globalen Auswirkungen der Krisen sowie zur Stärkung der finanziellen Stabilität der Frauenthal-Gruppe haben sich der Vorstand und der Aufsichtsrat darauf verständigt, der Hauptversammlung vorzuschlagen, keine Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Die Beschlussfassung über die tatsächliche Verwendung des Bilanzgewinns erfolgt durch die Aktionäre im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 30.6.2022.



Meldende Gesellschaft: ISIN: Frauenthal Holding AG AT0000762406 Ansprechpartner: Meldebeauftragter: Frauenthal Holding AG Frauenthal Holding AG Mag. Wolfgang Knezek Vesna Stojanovic Tel.: +431505420663 Tel.: +431505420654 E-Mail: w.knezek@frauenthal.at E-Mail: vesna@frauenthal.at

