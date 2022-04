Die Tochter der DT. BANK meldet zum Q1 insgesamt einen Nettomittelabfluss, was sie auf geopolitische Einflüsse sowie den Anstieg der Inflation zurückführt. Ohne Berücksichtigung der Cash-Produkte kamen netto 5,7 Mrd. € herein, davon entfielen 1,1 Mrd. € auf ESG-Fonds. Das verwaltete Vermögen sank gegenüber dem Q4 von 928 auf 902 Mrd. € (vor einem Jahr: 820 Mrd. €).



Für CEO Asoka Wöhrmann steht damit fest, dass die DWS "einmal mehr ihre Widerstandsfähigkeit bewiesen" habe. Der bereinigte Vorsteuergewinn sank gegenüber dem Q4 um 25 % auf 279 Mio. € (Q1 2021: 249 Mio. €). Mit rund 3.600 Beschäftigten versteht DWS sich als "einer der weltweit führenden Vermögensverwalter".



Die DWS-Aktie schloss gestern bei 31,54 €, heute fiel sie im frühen Handel bis 29,30 €. Gegenüber dem Hoch bei 41,88 € Mitte August 2021 ging rund 28 % an Kurswert verloren.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



