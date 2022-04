DGAP-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kooperation

Rubean und Cyclebit Group unterzeichnen Vertrag über Wandeldarlehen



27.04.2022 / 12:31

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News Rubean und Cyclebit Group unterzeichnen Vertrag über Wandeldarlehen - Rubean fließen 3,4 Mio. Euro zu

München, 27. April 2022: Die Rubean AG, München, (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080) und die CYCLEBIT GROUP LTD ("CYCLEBIT"), Lemesos/Zypern, ein Fintech-Unternehmen im Payment Bereich, haben heute den Vertrag über die Zeichnung eines Wandeldarlehens durch CYCLEBIT verbindlich unterzeichnet. Dadurch werden Rubean Mittel in Höhe von 3,4 Mio. Euro zufließen, während CYCLEBIT das Recht auf Wandlung der Darlehensforderung in 271.750 Rubean-Aktien erhält. Bei Nichtwandlung läuft das Darlehen über zwei Jahre und ist mit 3,0 Prozent p.a. verzinst. Die außerordentliche Hauptsammlung von Rubean hatte am 18. März 2022 das Wandeldarlehen und das benötigte Bedingte Kapital in Höhe von zehn Prozent des aktuell bestehenden Grundkapitals, entsprechend der 271.750 Aktien, genehmigt. Die beiden Unternehmen prüfen derzeit die Möglichkeit einer weitergehenden Zusammenarbeit.

Über CYCLEBIT GROUP: Die 2012 gegründete Cyclebit Group ist ein globaler Zahlungsverkehrs- und SaaS-Anbieter. Zu den Kernprodukten gehören Card Acquiring, Point-of-Sale (POS)-Service und Marketplace-Lösungen. Das Unternehmen hat vor kurzem Krypto- und SoftPOS-Angebote eingeführt, beides Milliarden-Dollar-Branchen, in denen das Unternehmen bereits eine führende Position in ausgewählten Märkten einnimmt. Im Jahr 2019 hat das Unternehmen den Break-even erreicht und wächst derzeit profitabel mit einer exponentiellen Rate. Über Rubean: Die Rubean AG ist ein seit 20 Jahren etablierter Softwarehersteller im Finanzsektor. Das Unternehmen wächst inzwischen mit der Entwicklung von innovativen Lösungen für das mobile Bezahlen. Dazu gehören die mobile Point-of-Sale Terminal Lösung PhonePOS , die in Zusammenarbeit mit CCV entstanden ist. Rubean ist im m:access der Börse München sowie im Freiverkehr Frankfurt, Berlin und Düsseldorf und bei Tradegate und Quotrix gelistet. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Anna Sammer german communications AG

Rubean AG Jörg Bretschneider

Kistlerhofstr. 168, D-81379 München Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg

+49 89 357560 +49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40

anna.sammer@rubean.com presse@german-communications.com

27.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de