Discovery Silver meldete die Ernennung von Tony Makuch in sein Board of Directors, Vizsla Silver meldete die Bohrergebnisse von 19 Bohrlöchern, die auf den Animas-Gangue-Korridor auf dem Panuco-Projekt des Unternehmens abzielen, Aurania Resources ernennt Dr. Steve Garwin zum Senior Technical Advisor und engagiert ihn gleichzeitig als geologischen Berater, Ali Haji, CEO von ION Energy, hält sich vom 16. bis 26. April zu strategischen Standortbesuchen in der Mongolei auf, um dem Markt die Pläne für die bevorstehenden Bohrprogramme mitzuteilen, und Consolidated Uranium schließt die Übernahme des Uran-Kupfer-Gold-REE-Projekts Milo ab.