Die Nachfrage an den bisherigen Kauf-Niveaus bleibt aus, was den Deutschen Aktienindex auf ein tieferes Bewertungsniveau drückt. Auch der Dow ist deutlich schwächer geworden, ist aber immer noch der relativ stabilere Markt. Von Andreas Büchler.

Der DAX ist unter die zuletzt mehrfach stabilisierende Preiszone bei 13.900 / 14.000 gefallen, die nun den häufiger zu beobachtenden Rollentausch hin zu einer Barriere vollziehen könnte. Erst am unteren ...

