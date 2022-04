Ynvisible Interactive Inc. (das "Unternehmen" oder "Ynvisible") (TSX-V: YNV, FSE: 1XNA, OTCQB: YNVYF),ein aufstrebender Akteur auf dem Markt für digitale Etiketten, gibt bekannt, dass Digety, ein Unternehmen, das die elektronischen Preisschilder in der Modebranche revolutioniert, Ynvisible zum Display-Lieferanten für seine wiederverwendbaren digitalen Etiketten gewählt hat. Die Preisschilder von Digety zielen auf den Bedarf im Bereich nachhaltige Kleidung und Mode ab. Die Displays von Ynvisible werden für die wiederverwendbaren intelligenten Preisschilder von Digety verwendet, die flexible genug sind, um als Papieretiketten durchzugehen und zur Minimierung von Elektronikabfall beitragen.

Durch die rasante Zunahme der Zahl nachhaltiger Bekleidungsmarken in den letzten Jahren ist der Bedarf an umweltfreundlicheren Materialien, verbesserten Fertigungstechniken sowie die Wiederverwendung und das Recycling von Materialien zur Minimierung der Abfallmenge in den Wertschöpfungsketten der Modebranche gestiegen. Dieser Trend macht sich auch bei der Etikettierung und Preisauszeichnung der Produkte bemerkbar.

Mit dem anhaltenden Trend zur digitalen Transformation im Einzelhandel wächst auch die Notwendigkeit, Preise schnell und häufig ändern zu können, um Online- und Ladenpreise, Preissenkungen und Aktionen abzugleichen. Bei Verwendung von herkömmlichen Papieretiketten ist die Aktualisierung der Preise auf einzelnen Bekleidungsstücken kosten- und arbeitsaufwendig.

Die gedruckten E-Paper-Displays von Ynvisible für Anwendungen im Bereich der digitalen Etiketten werden unter Einsatz gedruckter elektronischer Verfahren hergestellt, was zu weniger Elektronikabfall und einem geringeren ökologischen Fußabdruck führt. Die Etiketten sind leicht lesbar, flexibel und können an die Bedürfnisse der Kunden hinsichtlich Informationsanzeige angepasst werden. Außerdem ist die Technologie äußerst stromsparend und gewährleistet eine lange Lebensdauer. Diese Eigenschaften ermöglichen eine neue Generation von nachhaltigeren digitalen Preisschildern.

Marc Lebherz, Gründer von Digety, kommentierte:

"Die Display-Technologie von Ynvisible ist genau das Richtige für uns. Sie erfüllt alle Punkte unserer Anforderungsliste, denn sie bietet einen großen Betrachtungswinkel, sie ist anpassbar, preislich attraktiv, stromsparend und flexibel."

"Jetzt sind wir in der Lage, flexible Materialien in Kombination mit dem Display von Ynvisible zu verwenden. Damit gelingt uns die Herstellung von völlig papierähnlichen Preisschildern. Dies gewährleistet eine bessere Eignung für alle Arten von Kleidungsstücken im Vergleich zu unserer Kunststoffversion. Auch ist sie kostengünstiger als alternative E-Paper-Displays. Darüber hinaus ist das Etikett leichter zu recyceln und kann aus nachhaltigen Materialien hergestellt werden, was unseren ökologischen Fußabdruck verringert. Deshalb bietet es sich ganz besonders für die Erstellung elektronischer Preisschilder für nachhaltige Modemarken an."

Mehr dazu erfahren Sie bei der Live-Online-Veranstaltung

Weitere Informationen über die Technologie erhalten Sie direkt von Ynvisible und Digety im Rahmen eines Live-Webinars, das am 28.April 2022 um 16.30 Uhr MEZ abgehalten wird. Klicken Sie hier, um sich für die Veranstaltung anzumelden.

Über Digety

Digety ist ein wachstumsstarker Anbieter elektronischer Preisschilder aus Deutschland. Mithilfe der revolutionären elektronischen Preisschilder von Digety kann der stationäre Handel mit dem Onlinehandel mithalten und gleichzeitig seinen Kunden ein beispielloses Einkaufserlebnis bieten. Weitere Informationen über Digety finden Sie unter https://digety.de/.

Über Ynvisible

Ynvisible ist ein führender Anbieter im aufstrebenden e-Paper-Display-Markt. Das Unternehmen verfügt über Erfahrung, Knowhow und geistiges Eigentum bei elektrochromen Materialien, Tinten und Systemen. Die interaktiven gedruckten Grafiklösungen von Ynvisible erfüllen den Bedarf an universell einsetzbaren, benutzerfreundlichen elektronischen Anzeigen und Indikatoren für intelligente Alltagsgegenstände, IoT-Geräte und Umgebungsintelligenz (intelligente Oberflächen) mit sehr niedrigem Stromverbrauch. Ynvisible bietet Markeninhabern, die intelligente Objekte und IoT-Produkte entwickeln, Dienstleistungen, Materialien und Technologien. Weitere Informationen über Ynvisible finden Sie unter www.ynvisible.com.

