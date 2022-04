Google-CEO Sundar Pichai gibt sich äußerst zufrieden mit der Pixel-6-Serie. Im Zuge eines Calls zu den aktuellen Quartalszahlen sagte er, es seien die am schnellsten verkauften Pixel-Geräte "aller Zeiten". Zudem kündigte er neue Produkte für Mai an. Nachdem Pichai im Februar anlässlich der Veröffentlichung der Zahlen des vierten Quartals 2021 von "einem vierteljährlichen Verkaufsrekord" für die Pixel-Smartphones sprach, legte er während des Calls mit Presse und Analyst:innen zu den neuen Quartalszahlen nach und erklärte, dass das Pixel 6 (Test) das am schnellsten verkaufte Pixel überhaupt sei. Pixel 6: Google nennt keine konkreten ...

