Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Trotz des russischen Gaslieferstopps in Bulgarien und Polen läuft bei Wienerberger (ISIN AT0000831706/ WKN 852894) die Produktion in allen europäischen Werken aktuell kontinuierlich weiter, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...