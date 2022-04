, Plug Power Aktie nicht zu bremsen beim Weg an die Spitze der "Wasserstoffwerte"? Heute meldet Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) einen Auftrag von der ungarischen MOL Group - nur wenige Stunden nachdem auch Nel einen Auftrag vermelden konnte. Während die Norweger zwei Tankstellenaufträge bekamen, sicherte sich Plug Power einen 10 MW Elektrolyseur-Auftrag. Die ungarische MOL Group, ein internationales, integriertes Öl-, Gas- und Petrochemieunternehmen, sicherte sich die Zusammenarbeit mit Plug Power Inc., um eine von - nach eigenen Aussagen - "Europas größten Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff" ...

