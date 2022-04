Berlin (ots) -Die ALBA-Trainingsphilosophie studieren und direkt in der Praxis umsetzen: Ab August 2022 bietet ALBA Berlin in Kooperation mit der BSP Business & Law School einen neuen Bachelorstudiengang für Basketballtrainer:innen am BSP & ALBA BERLIN Coaches College in Berlin an.Der neue Bachelorstudiengang Sportwissenschaft, Schwerpunkt Trainer:in Basketball vereint in der sportwissenschaftlichen Ausbildung Trainingswissenschaft, Psychologie, Management und weitere Disziplinen zu einem einzigartigen Curriculum und bereitet Studierende innerhalb von sechs Semestern gezielt auf eine spätere Tätigkeit als Basketballtrainer:in bei Topvereinen, Verbänden oder Leistungsstützpunkten vor. Der Studiengang richtet sich auch an Trainer:innen, die bereits in dem Berufsfeld arbeiten und ihre Kompetenzen erweitern möchten.Schon ab dem ersten Semester ist das Studium eng an die Coaching-Praxis bei ALBA BERLIN bzw. den Netzwerkpartner:innen des Vereins gekoppelt. Als zehnmaliger Deutscher Meister und elfmaliger Pokalsieger ist der Club einer der Top-Basketballvereine in Europa. Darüber hinaus ist ALBA BERLIN ein in Deutschland für seine ganzheitliche Nachwuchsarbeit mehrfach ausgezeichneter Basketballverein, der Leistungssport, Breitensport und Sozialengagement auf einzigartige Weise miteinander verknüpft.Die private BSP Business & Law School knüpft an ihre langjährige Erfahrung in der Ausbildung von Sportpsycholog:innen an und baut ihr Studienangebot weiter aus. An der neu gegründeten Fakultät Applied Sport Sciences & Personality steht das Thema Persönlichkeitsentwicklung im Fokus der interdisziplinären und anwendungsorientierten Studiengänge. Für die nähere Zukunft ist zudem ein Masterstudiengang am BSP & ALBA BERLIN Coaches College geplant.Ilona Renken Olthoff, Geschäftsführerin der BSP: "Unser großes Ziel ist es, die Handlungs- und Methodenkompetenz von Trainer:innen zu erweitern. Denn die Entwicklung von Spieler:innen und damit der Erfolg von Teams hängt neben fachlicher Expertise in einem ganz besonderen Maße auch vom zwischenmenschlichen Know-how und der Persönlichkeit der Coaches ab. Deshalb ist die stetige Aus- und Weiterbildung in diesem Bereich enorm wichtig."Israel González, Headcoach des ALBA-Männerteams: "Wir entwickeln unsere Teams, indem wir den Spieler:innen helfen, sich selbst zu verbessern. Das geht nur mit den richtigen Ressourcen und in einem professionellen Umfeld. Coaching und Vermittlung sollten auf positive, unterstützende Weise stattfinden, damit die gemeinsame Arbeit jeden Tag Spaß macht. Alle Aspekte des sportlichen Trainings, Spieltaktiken, Planung, Psychologie und Pädagogik in Kooperation mit einem der besten Basketballclubs in Europa zu lernen - das ist eine großartige Gelegenheit."Cristo Cabrera, Headcoach des ALBA-Frauenteams: "Wir bei ALBA BERLIN haben enorme Freude daran, unser Wissen an andere weiterzugeben. Die Kooperation mit der BSP Business & Law School ist ein großer Fortschritt, um den Werdegang zum professionellen Basketballcoach zu erleichtern. Durch die Vermittlung wesentlicher Fähigkeiten wie Führungsqualität, Gruppenorganisation, Teamwork, Gefühlsmanagement im Zusammenhang mit Basketball sollen sich die Studierenden zu Coaches entwickeln, die auf immer wieder neue Herausforderungen vorbereitet sind."Der neue Bachelorstudiengang ist NC-fei und schließt mit einem Fachhochschulabschluss ab. Bewerbungen um einen Studienplatz werden jederzeit entgegengenommen. Alle Informationen zum Studiengang und zum Bewerbungsprozess finden Sie auf unserer Website (https://www.businessschool-berlin.de/bachelor/sportwissenschaft-schwerpunkt-trainer-in-basketball/).Pressekontakt:BSP Business & Law School School Berlin - Hochschule für Management und RechtCalandrellistr. 1-9 | 12247 BerlinPresse- und Öffentlichkeitsarbeit: Janine SchneiderTel: 030 / 7668375155 | Mail: janine.schneider@businessschool-berlin.dewww.businessschool-berlin.dewww.facebook.com/BSPBusinessSchoolBerlinwww.instagram.com/bspberlin/Original-Content von: BSP - Business & Law School Berlin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122911/5207030