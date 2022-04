Die Klimaquote kommt offenbar gut an. Zehntausende E-Auto-Besitzer haben seit Jahresbeginn die Prämie beantragt. In Deutschland haben seit Jahresbeginn Zehntausende Halter von Elektrofahrzeugen Prämienzahlungen auf Basis der Treibhausminderungsquote (THG-Quote) beantragt. "Das Interesse an der Möglichkeit der Anrechnung von im Straßenverkehr eingesetzten elektrischen Strom auf die THG-Quote ist sehr hoch", sagte ein Sprecher des Umweltbundesamtes am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. ...

