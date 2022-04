DGAP-News: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Hamburg ISIN DE000HLAG475 -

- Wertpapierkennnummer HLAG47 Bekanntmachung gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG

Ergänzung der Tagesordnung zur ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung

der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft am 25. Mai 2022

Gemeinsames Ergänzungsverlangen der Kühne Maritime GmbH, der CSAV Germany Container Holding GmbH und der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 13. April 2022 wurde die ordentliche (virtuelle) Hauptversammlung der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft für Mittwoch, den 25. Mai 2022, um 10:00 Uhr (MESZ) in Hamburg einberufen. Die Tagesordnung der ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung am 25. Mai 2022 wird aufgrund des ordnungsgemäßen gemeinsamen Ergänzungsverlangens der Aktionäre Kühne Maritime GmbH, CSAV Germany Container Holding GmbH und HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH vom 20./22. April 2022 gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG unter Beibehaltung der übrigen Tagesordnungspunkte um nachfolgenden Gegenstand zur Beschlussfassung ergänzt und hiermit wie nachfolgend angegeben bekannt gemacht: TOP 10 Beschlussfassung über die Wahl von Herrn Dr. Andreas Rittstieg als Aufsichtsratsmitglied Der Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft setzt sich nach § 96 Abs. 1, § 101 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Mitbestimmungsgesetz in Verbindung mit § 9 Abs. 1 der Satzung der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft aus je acht Mitgliedern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer zusammen. Das bisherige Aufsichtsratsmitglied Frau Nicola Gehrt hat ihr Amt am 14. April 2022 mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 25. Mai 2022 niedergelegt. Zu diesem Zeitpunkt entsteht daher eine Vakanz im Aufsichtsrat der Gesellschaft, die durch die Wahl von Herrn Dr. Andreas Rittstieg als Aufsichtsratsmitglied geschlossen werden soll. Es wird vorgeschlagen zu beschließen: Herr Dr. Andreas Rittstieg, Rechtsanwalt (selbständig), wohnhaft in Hamburg, wird mit Wirkung ab der Beendigung der virtuellen Hauptversammlung am 25. Mai 2022 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat gewählt. In der Anlage ist ein Lebenslauf von Herrn Dr. Andreas Rittstieg beigefügt, der insbesondere die Angaben zu § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG und gemäß den Empfehlungen C.13 und C.14 des Deutschen Corporate Governance Kodex enthält. Begründung des Tagesordnungsergänzungsverlangens durch die antragstellenden Aktionäre: Das bisherige Aufsichtsratsmitglied Frau Nicola Gehrt hat ihr Amt am 14. April 2022 mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 25. Mai 2022 niedergelegt. Zu diesem Zeitpunkt entsteht daher eine Vakanz im Aufsichtsrat der Gesellschaft, die durch die Wahl von Herrn Dr. Andreas Rittstieg als Aufsichtsratsmitglied geschlossen werden soll. Wir halten Herrn Dr. Andreas Rittstieg aufgrund seiner langjährigen, fundierten Erfahrungen als Rechtsanwalt im In- und Ausland sowie als früheres Vorstandsmitglied und aktuelles Aufsichtsratsmitglied anderer Wirtschaftsunternehmen für einen geeigneten Kandidaten. Stellungnahme der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat: Die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd AG begrüßen den gemeinsamen Wahlvorschlag der Aktionäre Kühne Maritime GmbH, CSAV Germany Container Holding GmbH sowie der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH. Die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat sind überzeugt, dass Herr Dr. Andreas Rittstieg das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats insbesondere mit Blick auf seine Berufserfahrung mit internationalem Bezug, Erfahrung in der Führung und Überwachung von Großunternehmen sowie durch besondere Kenntnisse im Bereich Governance und Compliance sinnvoll ergänzt. Angaben gemäß § 124 Abs. 2 Satz 2 AktG: Im Aufsichtsrat müssen bei seiner gegenwärtigen Größe (16 Mitglieder) mindestens fünf Sitze von Frauen und fünf Sitze von Männern besetzt sein, um das Mindestanteilsgebot nach § 96 Abs. 2 Satz 1 und 2 AktG (das heißt Zusammensetzung des Aufsichtsrats zu mindestens 30 % aus Frauen und zu mindestens 30 % aus Männern) zu erfüllen. Derzeit gehören dem Aufsichtsrat auf der Seite der Anteilseignervertreter sechs Männer und zwei Frauen und auf der Seite der Arbeitnehmervertreter vier Frauen und vier Männer an, wobei Frau Nicola Gehrt ihr Amt mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 25. Mai 2022 niedergelegt hat. Der Gesamterfüllung wurde nicht nach § 96 Abs. 2 Satz 3 AktG widersprochen. Die gesetzliche Vorgabe ist unabhängig von der Wahl von Herrn Dr. Andreas Rittstieg erfüllt. Anlage zu Tagesordnungspunkt 10: Von den antragstellenden Aktionären übermittelter Lebenslauf von Herrn Dr. Andreas Rittstieg Vor- und Nachname (ggf. akademischer Grad): Dr. Andreas Rittstieg Tatsachlich ausgeübter Hauptberuf, inkl. Arbeitgeber: Rechtsanwalt (selbständig) Geburtsdatum: 06.04.1956 Wohnort: Hamburg Beruflicher Werdegang: 1985/86: Anwalt in führenden Anwaltskanzleien in Los Angeles und Tokio 1987-2014: Partner in führenden Anwaltskanzleien in Hamburg, Fokussierung auf die Beratung bei nationalen und internationalen Unternehmens- und Kapitalmarkttransaktionen; umfangreiche Tätigkeit als Schiedsrichter in Streitigkeiten aus Unternehmenstransaktionen 2015-2021: Mitglied des Vorstands der Holding der Hubert Burda Media Gruppe in München, verantwortlich für Recht und Compliance Seit 2022: Mitglied in verschiedenen Aufsichts- und Verwaltungsräten Ausbildung: 1976-1980: Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten von Bochum, Genf und Bonn 1981: Promotion an der Universität Bonn zum Dr. jur. 1982-1984: Referendarzeit am Oberlandesgericht Hamburg Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsraten: Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Brenntag SE, Essen Mitglied des Verwaltungsrats der Hubert Burda Media Holding Geschäftsführung SE Mitglied des Aufsichtsrats der New Work SE, Hamburg (bis Mai 2022) Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: Mitglied des Verwaltungsrats der Kühne Holding AG, Schindellegi Mitglied des Beirats der Huesker Holding GmbH, Gescher Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsamt: Persönliche und geschäftliche Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und/oder einem wesentlich (direkt oder indirekt > 10 %) beteiligten Aktionär: Mitglied im Verwaltungsrat der Kühne Holding AG, Schindellegi Hamburg, im April 2022 Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Der Vorstand

