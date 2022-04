Mit einem Kursplus von rund vier Prozent führt Thyssenkrupp den MDAX am Mittwoch an. Nach dem jüngsten Rücksetzer kämpft sich die Aktie damit wieder zurück über die wichtige 7-Euro-Marke. Die Erholung des Rohstoffsektors und eine positive Analystenstudie verleihen dabei Schwung, zudem hilft die Stabilisierung des Marktumfelds.Auf breiter Front setzen die Aktien aus dem Rohstoffsektor am Mittwoch zum Comeback an, nachdem sie zu Wochenbeginn noch massiv unter Druck standen. Neben Thyssenkrupp zählen ...

