windeln.de SE ("windeln.de", "Konzern" oder "Unternehmen"; ISIN DE000WNDL300 und DE000WNDL318) informiert auf vorläufiger Basis über ihre Geschäftsergebnisse für das erste Quartal 2022. Demnach belief sich der Konzernumsatz für fortgeführte Geschäftsbereiche in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 auf 12,8 Mio. EUR nach 14,6 Mio. EUR im ersten Quartal 2021. Das entspricht einem Umsatzrückgang von -13 % gegenüber dem Vorjahr, der im Wesentlichen auf Lieferschwierigkeiten des Hauptlieferanten zurückzuführen ist. Dahingegen hat sich der operative Deckungsbeitrag im ersten Quartal 2022 um 1,6 Mio. EUR auf 2,2 Mio. EUR sehr stark verbessert (Q1 2021: 0,6 Mio. EUR). Aufgrund von Angebotsknappheit im chinesischen Markt konnten deutlich höhere Margen erzielt werden. Daneben hat sich nach vorläufigen Zahlen das bereinigte EBIT im ersten Quartal 2022 auf -0,8 Mio. EUR (-6,2 % in Prozent vom Umsatz) im Vergleich zu -3,5 Mio. EUR im ersten Quartal 2021 (-23,6 % in Prozent vom Umsatz) stark verbessert. Neben der sehr stark verbesserten Marge konnten deutliche Einsparungen im Bereich der sonstigen Vertriebs- und Verwaltungskosten erzielt werden. Das Nettoumlaufvermögen zum 31. März 2022 beträgt -0,8 Mio. EUR im Vergleich zu 2,9 Mio. EUR zum Vorjahresstichtag bzw. 1,0 Mio. EUR zum 31. Dezember 2021. Infolgedessen erzielte windeln.de im ersten Quartal 2022 einen Zahlungsmittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit in Höhe von 0,7 Mio. EUR (Q1 2021: Zahlungsmittelabfluss 4,8 Mio. EUR). Der Bestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beläuft sich zum 31. März 2022 auf 4,6 Mio. EUR gegenüber 4,1 Mio. EUR zum 31. Dezember 2021. Es ist derzeit noch offen, ob die positive Entwicklung des ersten Quartals 2022 fortdauert; insbesondere bestehen Unsicherheiten bezüglich der Entwicklung des Angebots im chinesischen Markt. Die Gesellschaft hält deshalb weiterhin an der am 28. März 2022 veröffentlichten Prognose fest. Die Gewinnschwelle auf Basis des bereinigten EBIT soll erstmalig in 2023 erreicht werden. Die Gesellschaft wird die finalen Zahlen für das erste Quartal 2022 am 30. Mai 2022 veröffentlichen.

Zudem hat der Vorstand beschlossen, den Termin für die Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 erneut zu verschieben und diese ebenfalls am 30. Mai 2022 zu veröffentlichen. Hintergrund für diese Verschiebung sind - wie bei der ursprünglichen Verschiebung auf den 29. April 2022 - die weiterhin laufenden Gespräche mit dem Abschlussprüfer der Gesellschaft über den Nachweis für die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (sog. going concern) im Jahresabschluss und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021. Die Gesellschaft erwartet, dass sich diese Gespräche nach Umsetzung der Kapitalerhöhung bis zum neuen Veröffentlichungstermin abschließen lassen und der Abschlussprüfer dann den Bestätigungsvermerk erteilen wird. Da die windeln.de SE aufgrund des Covid-19-bedingten Lockdowns in Shanghai, China, die Bezugsfrist im Rahmen des Bezugsangebots vom 30. März 2022 bis zum 11. Mai 2022 (einschließlich) verlängert hat, verschiebt sich entsprechend die Umsetzung der Kapitalerhöhung als auch der Abschluss der Gespräche mit dem Abschlussprüfer zum Jahres- und Konzernabschluss 2021 nach hinten.

