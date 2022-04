DJ mömax eröffnet dritte Filiale in Berlin - 99. Trendmöbelhaus eröffnet

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wels/Berlin (pts035/27.04.2022/15:00) - Dritte Filiale des Trendmöbelhauses mömax eröffnet in Berlin.

Das Trendmöbelhaus mömax eröffnet in Berlin am 27. April am Standort Märkische Allee 310. mömax setzt seine Expansion in Deutschland weiter rasant fort. In Berlin wird das bereits 46. Trendmöbelhaus in Deutschland eröffnet. Insgesamt betreibt mömax damit in 9 europäischen Ländern bereits 99 Einrichtungshäuser. Alleine im vergangenen Jahr 2021 wurden trotz der Pandemie 10 Trendmöbelhäuser neueröffnet und umgebaut.

In der mömax-Filiale Märkische Allee 310 in Berlin-Marzahn warten auf einer Verkaufsfläche von mehr als 7.800 Quadratmetern vielfältige Wohnideen, Einrichtungskonzepte, Dekorationsartikel und vieles mehr auf zahlreiche Besucher. mömax überrascht regelmäßig mit neuen Wohntrends und Accessoires zum Wohlfühlen im eigenen Zuhause.

Erfolgskonzept mömax: Möbelhaus mit modischem Sortiment und günstigen Preisen

Das mömax-Konzept lässt sich mit den Worten modern, trendig, abwechslungsreich und vielfältig beschreiben. Inspirierende Wohnideen finden sich direkt in der mömax-Filiale in Kundennähe als Raumlösungen mit Zeitgeist ausgestellt. Unterschiedliche Wohnvorschläge, für jeden Wohn-Typ passend, zeigt mömax auf seinen Ausstellungsflächen. Angefangen von der Küche bis hin zum Badezimmer erfüllt mömax so manch einen Wohntraum. Stetig neue Farb- und Stilwelten geben Inspiration für das eigene Zuhause.

Im Zuge der Neueröffnung mömax in Berlin werden über 60 neue Arbeitsplätze für die Region geschaffen

Das Möbelunternehmen mömax ist dem heutigen Wohnverhalten angepasst, sich öfter und abwechslungsreicher einzurichten. "Das geht aber nur, wenn die Produkte sehr preisgünstig sind. Wir setzen daher nicht nur in Bezug auf den Preis neue Maßstäbe, sondern geben mit unseren Ausstellungskojen Inspirationen für das eigene Zuhause", so Tobias Weisse, Hausleiter der neuen mömax-Filiale.

Weitere Services, wie zum Beispiel realgetreue 3D-Planungen und ausführliche Beratungsgespräche, werden vor Ort im jungen Möbelhaus angeboten. Großzügige Küchen- und Wohnzimmerabteilungen zeigen fertig umgesetzte Lösungen. Selbstverständlich bietet der Trendsetter auf Wunsch auch Ausmess-, Liefer- und Montageservice an. Bei mömax gibt es in jeder Hinsicht den benötigten und gewünschten Service.

mömax feiert 20-jähriges Jubiläum

Jubiläum gefeiert wird von März bis November mit tausenden Jubiläumsangeboten, vielen Jubiläumsaktionen und einem großen Jubiläumsgewinnspiel, bei dem es als Hauptpreise einen umweltfreundlichen Skoda Enyaq und viele weitere Sachpreise zu gewinnen gibt. "Ganz besonders freut uns, die Eröffnung der bereits dritten Filiale in Berlin in unserem Jubiläumsjahr zu feiern. Wir gehören zu den mit Abstand am schnellsten wachsenden Möbelhandelskonzepten. Unser Trendmöbelhaus mömax liegt voll im Trend und gibt die Trends am Möbelmarkt vor", so Tobias Weisse weiter.

Im Jubiläumsjahr 2022 setzt mömax seinen Expansionskurs weiter fort. Am Plan stehen 10 bis 15 weitere Neu- und Umbauten. Zum Beispiel in Aschheim, Dresden und Kassel (Deutschland), Wien und Wels (Österreich), Genf und Conthey (Schweiz).

mömax: 46 x in Deutschland, 20 x in Österreich, 11 x in Ungarn, 5 x in Slowenien, 2 x in Rumänien, 2 x in Kroatien, 1 x in Polen, 5 x in Bulgarien und 7 x in der Schweiz. Die Erfolgsgeschichte startete im Oktober 2002 in Dornbirn mit dem ersten mömax Einrichtungsmarkt. Heute, 20 Jahre nach dem erfolgreichen Start, betreibt mömax insgesamt 99 Standorte in Österreich, Deutschland, Slowenien, Ungarn, Rumänien, Kroatien, Polen, Bulgarien und der Schweiz. Jedes dieser Häuser zeigt auf 6.000 bis 12.000 Quadratmetern die Grundidee des modernen Wohnens zu günstigen Preisen.

Rückfragen: Florian Schmidt Pressesprecher mömax Deutschland Tel: +43 50111 165 335 E-Mail: presse@moemax.de Homepage: https://www.moemax.de

(Ende)

Aussender: mömax Ansprechpartner: Florian Schmidt Tel.: +43 50111 165 335 E-Mail: presse@moemax.de Website: moemax.de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20220427035 ]

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2022 09:01 ET (13:01 GMT)