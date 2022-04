DGAP-Ad-hoc: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MHP Hotel AG schließt Pachtvertrag für Luxushotel am Münchner Karlsplatz



27.04.2022 / 15:33 CET/CEST

München, 27. April 2022 - Die MHP Hotel AG, unabhängiger Betreiber von Premium-Hotels in ausgewählten Lagen, hat heute im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie einen langlaufenden Pachtvertrag mit dem Immobilieneigentümer INKA Karlsplatz GmbH & Co. KG (Familie Dr. Hans und Dr. Nicole Inselkammer) für den Betrieb des Luxushotels geschlossen, das derzeit am Münchner Karlsplatz ("Stachus") gebaut wird. MHP wird das Haus unter der Luxusmarke JW Marriott betreiben und ist dazu einen ebenfalls langlaufenden Franchisevertrag mit Marriott International eingegangen, der u.a. die Nutzung der Marke JW Marriott, der Reservierungssysteme sowie der Vertriebs- und Marketingkapazitäten vorsieht. Das Hotelprojekt, das in bester Citylage zwischen Münchner Hauptbahnhof und Fußgängerzone auf dem Gelände des 2019 abgerissenen Hotels "Königshof" realisiert wird, umfasst 108 Zimmer und Suiten, ein Rooftop Restaurant und eine Bar. Die Fertigstellung ist nach aktuellem Stand für Ende 2023 geplant. Kontakt: Frank Elsner

