Mainz (ots) -Sternekoch Nelson Müller kümmert sich um das Thema gute Ernährung. Fett, Zucker und Eiweiß braucht jeder Mensch - aber in welcher Form und welcher Menge? Drei neue "ZDFzeit"-Dokumentationen geben Orientierung im Lebensmitteldschungel. Den Auftakt macht am Dienstag, 3. Mai 2022, 20.15 Uhr, "Nelson Müller: Der Fett-Kompass. Gut leben mit Burger, Chips und Margarine". Am Mittwoch, 4. Mai 2022, 1.45 Uhr, folgt "Nelson Müller: Der Eiweiß-Kompass - Gut leben mit Eiern, Fisch und Tofu" und am Dienstag, 10. Mai 2022, 20.15 Uhr, "Nelson Müller: Der Zucker-Kompass - Gut leben mit Pralinen, Eis und Cola". Alle drei Filme sind schon ab Montag, 2. Mai 2022, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar.Lange hieß es: Weniger Fett essen, das ist gesund. Dabei machen Öle und Fette an sich nicht krank. Auf ihre Qualität kommt es an. Nelson Müller zeigt, wie jeder ganz leicht gute Produkte finden kann. Denn Burger, Margarine oder Chips müssen nicht schlecht sein.Besonders viel Eiweiß soll in sogenannten High-Protein-Produkten sein. Die sind allerdings teuer. Ob hinter dem Fitnessversprechen mehr als nur Marketing steckt, prüft Nelson Müller beim Besuch eines Herstellers von High-Protein-Quark. Der Sternekoch erklärt, wie wichtig Proteine sind, was sie kosten und wie wir unseren Bedarf decken können.Der Körper braucht Zucker, ohne ihn könnte niemand leben. Allerdings essen viele zu viel davon, denn Zucker steckt in fast allen Lebensmitteln. Für die Industrie ist er eine äußerst lukrative Zutat, denn er ist billig. Manche Lebensmittel enthalten viel mehr Zucker, als man denkt. Das gilt vor allem auch für Säfte - denn Fruchtzucker ist auch Zucker. Was ist mit Light-Produkten? Sind Zuckerersatzstoffe wirklich gesünder als der normale Haushaltszucker?