DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 28. April (vorläufige Fassung)

=== *** 01:40 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 1Q *** 01:50 JP/Industrieproduktion März 06:20 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1Q, London *** 07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1Q (08:00 Presse-Telefon- konferenz; 08:45 Analysten-Telefonkonferenz), Berlin *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 1Q, München *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 1Q, München 07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 1Q, Stuttgart 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 1Q, Martinsried *** 07:00 DE/Kion Group AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q, Espoo 07:00 SE/Volvo Car Corp (Pkw-Hersteller!), Ergebnis 1Q, Göteborg 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q, Mailand 07:00 FR/Capgemini SA, Umsatz 1Q, Paris 07:15 DE/SNP Schneider-Neureither & Partner SE, Ergebnis 1Q, Heidelberg *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 1Q und Veröffentlichung Geschäftsbericht 2021, Berlin *** 07:30 DE/Beiersdorf AG, ausführlicher Umsatz 1Q (08:00 Telefonkonferenz), Hamburg *** 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q, Lübeck 07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1Q, Unterschleißheim 07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q, Werdohl *** 07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 1Q (11:00 BI-PK per Livestream), Hamburg *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q, Paris *** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 3Q, Paris 07:55 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q, Madrid 08:00 DE/Wintershall Dea AG, Ergebnis 1Q (08:30 Media- Videocall), Kassel 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 1Q, Garbsen 08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 1Q, Augsburg 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 1Q, Baar *** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 1Q, London *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1Q, London *** 08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1Q, Courbevoie 08:35 DE/PSI Software AG, Ergebnis 1Q, Berlin 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Vorstellung des EZB- Jahresberichts 2021 im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments, Brüssel *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise April (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +9,6% gg Vj zuvor: +9,8% gg Vj 09:30 EU/EuGH, Schlussanträge zu Mitbestimmung bei Umwandlung einer AG in eine europäische SE, im konkreten Fall bei SAP, Luxemburg *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen April *** 10:00 DE/RWE AG, Online-HV *** 10:00 DE/Munich Re, Online-HV 10:00 DE/SFC Energy AG, Online-HV 10:00 DE/Deutz AG, Online-HV 10:00 DE/Sto SE & Co KGaA, Jahresergebnis, Stühlingen 10:00 DE/Gea Group AG, Online-HV 10:00 DE/Hamborner Reit AG, Online-HV *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 10:00 EU/EZB, Bericht zu Prognosefehlern von EZB und Eurosystem bei Inflationsprojektionen 10:00 NL/Qiagen NV, PG (virtuell) zum Ergebnis 1Q, Venlo *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen April *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung April Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 108,0 zuvor: 108,5 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +9,5 zuvor: +10,4 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -16,9 vorläufig: -16,9 zuvor: -18,7 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone April *** 12:00 DE/Linde plc, Ergebnis 1Q (15:00 Telefonkonferenz), München *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q, Whitehouse Station *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q, Chicago 12:30 JP/Bundeskanzler Scholz und Japans Premierminister Kishida, PK nach gemeinsamem Gespräch, Tokio *** 13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 1Q, San Francisco *** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q, Oak Brook 13:30 DE/Curevac NV, Ergebnis 4Q (15:00 Telefonkonferenz), Tübingen *** 14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 1Q, Purchase *** 14:00 DE/Verbraucherpreise April (vorläufig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+7,2% gg Vj zuvor: +2,5% gg Vm/+7,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+7,6% gg Vj zuvor: +2,5% gg Vm/+7,6% gg Vj *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: +1,0% gg Vq 4. Quartal: +6,9% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +7,3% gg Vq 4. Quartal: +7,1% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 180.000 zuvor: 184.000 *** 15:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, PK nach Sitzung des Stabilitätsrates, Berlin 18:00 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q, Courbevoie *** 22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q, Seattle *** 22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q, Santa Clara *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q, Cupertino *** - DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen April *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg April *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts ==

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

