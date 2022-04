Berlin (ots) -- Am 26. April lud TikTok nach Berlin zum ersten ForYouFest mit Top Creator*innen und Prominenten ein- Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hielt Key Note- 120 Top Creator*innen inspirieren vor Ort mit Kreativität & Unterhaltung- Launch des deutschen Creator PortalsTikTok hat Creator*innen aus ganz Deutschland zum reichweitenstärksten Event des Jahres versammelt. Mehr als 120 Creator*innen mit insgesamt mehr als 300 Millionen Follower*innen auf TikTok konnten sich auf dem ForYouFest erstmals persönlich über Kreativität, Trends und Erfolgsgeschichten austauschen. Die Key Note hielt Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und thematisierte in ihrer Rede die digitale Wirtschaft am Standort Berlin sowie die Kreativität, die TikTok dank vielfältiger Inhalte und engagierter Creator*innen täglich zelebriert. Der Abend wurde abgerundet durch Live Performances von den Drunken Masters, LUNA, Alyssa & Gia und Benzko.Kreativität und Inspiration mal 120Beim ForYouFest hatten Creator*innen nun erstmals die Gelegenheit im großen Umfang zusammenzukommen und sich gemeinsam auszutauschen. 120 Creator*innen, darunter digitale Topstars wie Deutschlands reichweitenstärkster Creator Younes Zarou (http://www.tiktok.com/@youneszarou) mit über 45 Millionen Follower*innen, Elevator Boys Jacob Rott (https://www.tiktok.com/@jacob_rtt?lang=de-DE) und Bene Schulz (https://www.tiktok.com/@bene.schulz?lang=de-DE), Grimme Online Preisträger Niklas Kolorz (https://www.tiktok.com/@niklaskolorz?lang=de-DE), Paul Luca Fischer (https://www.tiktok.com/@paulomuc) (@paulomuc), Chris Krömer (https://www.tiktok.com/@lisbeth_lissi_chris?lang=de-DE) (@lisbeth_lissi_chris), Jeyisbaee (https://www.tiktok.com/@jeyisbaee?lang=de-DE), Dalia (https://www.tiktok.com/@dalia?lang=de-DE) sowie Online Hunde-Star MayaPolarbear (https://www.tiktok.com/@mayapolarbear?lang=de-DE) und viele mehr. Mit insgesamt über 300 Millionen Follower*innen erreichen die anwesenden Creator*innen ein Publikum, das mehr als dreimal so groß ist, wie die Einschaltquoten in den USA zum Superbowl. Oder um lokal zu bleiben: Das entspricht den Einschaltquoten von mehr als 10 Deutschlandspielen bei der WM (durchschnittlich circa 25 Millionen)."Wir sind sehr stolz auf die Vielfalt und Kreativität unserer Creator*innen, mit der sie jeden Tag ihr Publikum inspirieren, unterhalten und einen positiven Austausch fördern. Wir freuen uns, dass sie mit ihren Inhalten so viele Menschen erreichen und damit der Community viel Inspiration und Freude bringen", sagte Tobias Henning, General Manager TikTok Deutschland, in seiner Eröffnungsrede.Wie relevant der kulturelle Einfluss der Creator*innen sowie die digitale Wirtschaft in Berlin sind, wurde zusätzlich von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey untermauert. Sie hielt die Key Note und führte ebenfalls Gespräche mit den Creator*innen Erika Rischko (https://www.tiktok.com/@erikarischko?lang=de-DE), Maria Hasbolat (@dein_sprachcoach) (https://www.tiktok.com/@dein_sprachcoach), Britta Kiwit (@avalino.diversity) (https://www.tiktok.com/@avalino.diversity?lang=de-DE) und Niklas Kolorz (https://www.tiktok.com/@niklaskolorz?lang=de-DE), die jeden Tag Millionen Nutzer*innen auf TikTok unterhalten.Neben informativem Netzwerken, sprachen ausgewählte Creator*innen zudem über Themen wie kommende Megatrends, Umgänge mit einem möglichen Shitstorm sowie Tipps und Tricks zum Aufbau einer Online-Community.Hunderte Gäste und über 300 Millionen Zuschauer*innenCreator*innen, Musiker*innen, Prominente und Brand Partner fanden sich nach dem Creator Summit zum wohl reichweitenstärksten Abendevent des Jahres im Spindler & Klatt ein. Als prominente Gäste kamen unter anderem Nikeata Thompson (https://www.tiktok.com/@nikeatathompsonofficial), Rea Garvey (https://www.tiktok.com/@reagarvey?lang=de-DE), Sarah Alles (https://vm.tiktok.com/ZMLsLEJSq/), Senna Gammour (https://www.tiktok.com/@senna_missgammour), Natalia Avelon, Zeina Nassar (https://vm.tiktok.com/ZMLsLWXkG/), Nina Chuba (https://www.tiktok.com/@ninachuba?lang=de-DE), Thomas Spitzer (https://www.tiktok.com/@hazel_und_thomas), ALLE FARBEN (https://www.tiktok.com/@allefarben?lang=de-DE), Ingo Lenssen (https://www.tiktok.com/@ingo_lenssen_official), Céline Bethmann (https://www.tiktok.com/@.celinebethmann), Alvaro Soler (https://vm.tiktok.com/ZMLsNu6Vh/), Heiko (https://vm.tiktok.com/ZMLsNPqTQ/) und Roman Lochmann, Eunique (https://vm.tiktok.com/ZMLsFR8vY/), Stella Bossi (https://vm.tiktok.com/ZMLsNfrjN/)und viele mehr. Als Überraschungsgast begrüßte der international gefeierte Pop-Punk Artist YUNGBLUD (https://www.tiktok.com/@yungblud) die Creator*innen und Musikartists Benzko (https://www.tiktok.com/@benzkoofficial), LUNA (https://www.tiktok.com/@lunamusicc)sowie Drunken Masters (https://www.tiktok.com/@drunken_masters), die allesamt ihre Songs zu erfolgreichen TikTok Trends landeten. Die Gäste erwartete zudem einen realen TikTok Themenpark mit Foodtrends, Memes und natürlich den Creator*innen, die sie dazu gemacht haben.Creator Portal für noch mehr Kreativität und EntertainmentNeben den Creator*innen selbst wurde auch der baldige Launch des Creator Portals in Deutschland gefeiert. Dort finden angehende sowie erfahrene Creator*innen Tipps zu ihren ersten Schritten auf TikTok und Informationen zu Community-Richtlinien und Sicherheit. Mithilfe verschiedener Tools, Analysen, Effekten und kreativen Ideen, die TikTok bietet, unterstützt das Creator Portal Creator*innen darin, Strategien für die Erstellung ihrer Inhalte zu entwickeln. Der Online-Hub bietet somit Leitfäden, die helfen, Trends zu interpretieren und tiefer in die Verwendung von Sound und Musik einzutauchen. Außerdem werden kreative Effekte beleuchtet, um die Erstellung von Inhalten zu inspirieren und zu diversifizieren. Insgesamt besteht das Creator Portal aus sechs Modulen rund um die Grundlagen, Content Strategien, Community Richtlinien, Sicherheitsmaßnahmen und Monetarisierung.Über TikTokTikTok ist die führende Plattform für mobile Kurzvideos. Unsere Mission ist es, Menschen zu inspirieren und zu bereichern, indem wir ihnen eine kreative Heimat geben und ihnen ein authentisches, unterhaltsames und positives Erlebnis bieten. 