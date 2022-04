Mercedes-Benz (WKN: 710000) hat für das erste Quartal starke Zahlen vorgelegt. Den eher vorsichtigen Jahresausblick wollte der Vorstand jedoch nicht anheben. Die Mercedes-Aktie klettert im frühen Handel zunächst um 5% aufwärts, am Nachmittag steht der Titel noch mit einem Plus von 1,5% bei 63,80 €. Langfristig steht der Stuttgarter Konzern vor zwei großen Herausforderungen. Die Mercedes-Benz Group AG mit Sitz in Stuttgart konzentriert sich auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...