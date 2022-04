Platz 1 in den Kateorien "Completeness of Vision" und "Ability to Execute" 2022

NTT wird zum 9. Mal in Folge als Magic Quadrant Leader ausgezeichnet

Unter 18 Netzwerkdienstleistern belegt NTT im Gartner-Bericht "Critical Capabilities" den ersten Platz im Bereich Global Network Use Case.

NTT, ein weltweit führender Anbieter von Technologiedienstleistungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im aktuellen Gartner Magic Quadrant for Network Services, Global, als Leader eingestuft wurde und unter 18 Netzwerkdienstleistern die höchste Position für "Completeness of Vision" und "Ability to Execute" erhielt. Im Gartner-Bericht "Critical Capabilities" belegt NTT außerdem den ersten Platz für Global Network Use Case.

Die Netzwerkteams von Unternehmen auf der ganzen Welt sehen sich mit einem noch nie dagewesenen Maß an Komplexität und erhöhten Sicherheitsrisiken konfrontiert, insbesondere bei der Verwaltung von Remote- und Hybrid-Arbeitskräften. Infolgedessen ist die Netzwerkarchitektur für CTOs und Chief Digital Officers wichtiger denn je geworden und dient oft als wichtiges Unterscheidungsmerkmal für Unternehmen.

"Mit den SD-WAN/LAN- und SASE-Services von NTT waren wir die ersten, die die Zero-Data-Center-Strategie und die Cloud-First-Philosophie umgesetzt haben. Mit NTT haben wir ein viel höheres Niveau an Leistung und Ausfallsicherheit was in der heutigen Betriebsumgebung entscheidend ist", sagte Corrado Azzarita, CIO von Kraft Heinz. "Seit dem ersten Tag ist NTT ein echter Partner, auf den wir uns bei unserer digitalen Transformation verlassen können, sodass wir uns weltweit auf unser Kerngeschäft konzentrieren können."

"Es ist eine große Ehre, zu sehen, dass NTT für seine Vision, Ausführung und sein Portfolio an Netzwerkdiensten erneut als führend bestätigt worden ist", sagte Abhijit Dubey, Global Chief Executive Officer für NTT Ltd. "Angetrieben von einem tiefen Einfühlungsvermögen für unsere Kunden und ihren Weg der digitalen Transformation konzentrieren wir uns unablässig auf persönlichen Support und echte Partnerschaft, die es uns ermöglicht, als vertrauenswürdiger Berater zu agieren. Unser Engagement für Innovation in der Vernetzung ist stärker denn je."

NTT bietet Software-definierte Netzwerk- und Sicherheitsservices der nächsten Generation, wie SD-WAN/LAN, SASE und Zero Trust Networking, die Unternehmen helfen, die digitale Transformation drastisch zu beschleunigen. Die umfassende Expertise von NTT bei großen, verteilten Netzwerken führt zu einer konstant hohen Kundenzufriedenheit.

Für kostenlose Kopien beider Berichte klicken Sie hier.

Quellen:

1Gartner, Magic Quadrant for Network Services, Global, Neil Rickard, Bjarne Munch, Danellie Young, Karen Brown, 21. Februar 2022.

2Gartner, Critical Capabilities for Network Services, Global, Danellie Young, Bjarne Munch, Lisa Pierce, 22. Februar 2022

Haftungsausschluss

Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER und Magic Quadrant sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hierin mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über NTT

NTT ist davon überzeugt, dass wir durch unsere Geschäftstätigkeit einen Beitrag zur Gesellschaft leisten, indem wir Technologie für das Gute einsetzen. Unsere Dienstleistungen helfen unseren Kunden, ihr Wachstum zu beschleunigen und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Diese Dienstleistungen umfassen digitale Unternehmensberatung, Technologie und Managed Services für Cybersicherheit, Anwendungen, Arbeitsplatz, Cloud, Rechenzentrum und Netzwerke unterstützt durch unsere umfassende Branchenkenntnis, Innovationen und Lösungen.

Als einer der 5 weltweit führenden Anbieter von Technologie- und Geschäftslösungen erbringen unsere vielfältigen Teams Dienstleistungen in über 190 Ländern und Regionen. Wir betreuen mehr als 80 der Fortune-Global-100-Unternehmen und Tausende anderer Kunden und Gemeinschaften auf der ganzen Welt. Weitere Informationen über NTT finden Sie unter www.global.ntt/

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220427005161/de/

Contacts:

Presseanfragen:

Hotwire für NTT Ltd.

Hannah Lock

T: +44 7393465537

E: hannah.lock@hotwireglobal.com