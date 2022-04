DGAP-News: Gerry Weber International AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Gerry Weber International AG: Unternehmen verschiebt Veröffentlichung des geprüften Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 auf den 30. Mai 2022



27.04.2022 / 15:51

Halle/Westfalen, 27. April 2022 - Aufgrund der andauernden COVID-19-Pandemie und der Erstprüfung durch den neuen Abschlussprüfer KPMG, welcher alle Prozesse und Kontrollmechanismen sorgfältig prüft, verschiebt GERRY WEBER International AG die ursprünglich für den 29. April 2022 vorgesehene Veröffentlichung des Jahresergebnisses 2021 auf den 30. Mai 2022. Gleichzeitig kann der Vorstand der GERRY WEBER International AG die am 31. März 2022 vorab veröffentlichten Zahlen weiterhin als für das Geschäftsjahr 2021 vorläufig bestätigen. Die Gesellschaft wird am 30. Mai 2022 auch die Ergebnisse für das erste Quartal 2022 veröffentlichen. Auch die ursprünglich für den 7. Juli 2022 geplante ordentliche Hauptversammlung 2022 wird verschoben werden. Die Gesellschaft wird schnellstmöglich einen neuen Termin bekanntgeben.

Über die GERRY-WEBER-Gruppe Die GERRY WEBER International AG mit Sitz in Halle/Westfalen ist mit weltweit rund 2.200 Mitarbeiter*innen eines der größten Mode- und Lifestyleunternehmen Europas. Das Unternehmen vertreibt weltweit trendorientierte Mode im Modern Classic Mainstream in 59 Ländern. Zur GERRY-WEBER-Gruppe gehören neben der gleichnamigen Marke GERRY WEBER die jüngere Marke TAIFUN und die Plus-Size-Marke SAMOON. Weiterführende Informationen finden Sie online unter: www.gerryweber.com Pressekontakt

Kristina Schütze

Head of Corporate Communications / Pressesprecherin

Tel: +49 5201 185 320

Mobil: +49 172 577 5436

Mail: kristina.schuetze@gerryweber.com Kontakt Investor Relations

Dr. Andrea Rolvering

Investor Relations

Mobil: +49 157 57103411

Mail: andrea.rolvering@gerryweber.com

