DGAP-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2021



27.04.2022 / 16:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2021 Geschäftsvolumen mit EUR 199,0 Mio. über den Erwartungen

Konzernergebnis mit EUR 6,8 Mio. auf Vorjahresniveau

DF-Gruppe bestätigt Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2022 Grünwald, 27. April 2022 - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) hat heute den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2021 veröffentlicht. Auf operativer Ebene stieg das Geschäftsvolumen im Berichtszeitraum deutlich auf EUR 199,0 Mio. (Vorjahr: EUR 135,5 Mio.). Als stabiles Ertragselement erwies sich erneut das Geschäftsfeld Marketing Services, das mit Provisionserträgen in Höhe von EUR 8,2 Mio. nach EUR 7,6 Mio. im Vorjahr wesentlich zu den Gesamterträgen in Höhe von EUR 10,0 Mio. (Vorjahr EUR 8,9 Mio.) beitrug. Darüber hinaus wurden Erträge aus dem wiederbelebten Forfaitierungsgeschäft und dem neu in das Produktportfolio aufgenommenen Factoring-Geschäft generiert. Das Rohergebnis betrug EUR 9,3 Mio. nach EUR 8,4 Mio. im Vorjahr. Dies ist vor allem auf die gestiegenen Provisionserträge sowie den Erträgen aus dem neu angestoßenen Forfaitierungsgeschäft zurückzuführen. Das Ergebnis vor Steuern konnte deutlich um 51 % von EUR 3,6 Mio. im Vorjahr auf EUR 5,5 Mio. gesteigert werden. Aufgrund eines im Vergleich zum Vorjahr geringeren Steuereffekts, resultierend aus der Aktivierung latenter Steueransprüche für den Vortrag noch nicht genutzter steuerlicher Verluste in Höhe von EUR 2,0 Mio. (Vorjahr EUR 3,2 Mio.), blieb das Konzernergebnis mit EUR 6,8 Mio. auf Vorjahresniveau. Dr. Behrooz Abdolvand, Vorstandsvorsitzender der DF Deutsche Forfait AG: "Die DF-Gruppe konnte sich in den vergangenen Jahren trotz der negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie erfolgreich weiterentwickeln. Unserem DF-Team ist es gemeinsam mit unseren strategischen Partnern gelungen, das Unternehmen mit neuen sowie bereits bewährten Finanzierungsprodukten auf einen stabilen Gewinnpfad zu führen. Dabei gehen Erfahrungen aus 20 Jahren Außenhandelsfinanzierung einher mit neuen und zukunftsorientierten Strukturen - und das sowohl organisatorisch als auch personell." Unter der Voraussetzung, dass in den kommenden Monaten die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen insbesondere in den Zielregionen stabil bleiben, die negativen Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kon?ikts begrenzt werden können sowie die Spannungen zwischen den USA und dem Iran nicht zunehmen, ist zu erwarten, dass die DF-Gruppe im Geschäftsjahr 2022 ein im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöhtes Geschäftsvolumen sowie ein leicht steigendes Rohergebnis und Konzernergebnis vor Steuern erzielt. Der Geschäftsbericht 2021 der DF Deutsche Forfait AG steht auf der Website des Unternehmens unter https://www.dfag.de/investor-relations/publikationen/ zur Verfügung.

Über die DF-Gruppe Die DF-Gruppe ist ein weltweit tätiger Spezialist für Außenhandelsfinanzierung mit Fokus auf die Regionen Naher und Mittlerer Osten sowie Osteuropa. Dabei konzentriert sich die DF Deutsche Forfait auf die Branchen Nahrung, Pharma, Healthcare, Industrie, Energie und Infrastruktur. Mit ihrer umfangreichen Finanzerfahrung, ihrem ausgeprägten Netzwerk und ihrer umfassenden Compliance-Expertise bietet die DF-Gruppe Exporteuren, Importeuren, Industrieunternehmen, Banken und Finanzdienstleistern die jeweils passende Finanzierungslösung.

Kontakt:

DF Deutsche Forfait AG

Nördliche Münchner Straße 9c

82031 Grünwald

T +49 89 21551900-0

F +49 89 21551900-9

E investor.relations@dfag.de

http://www.dfag.de Investor Relations / Presse:

Stefanie Eberding

T +49 221 9737661

E investor.relations@dfag.de

27.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de